09.05.2019

Club/Live Musik

A+S Bücherland | Duo Desafinados | Klezmer meets Latin | 20.00

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00

Hemingway Lounge | T. Langguth (g)/J. Schaedlich (b) | Barjazz | 19.30

Jubez | Fast Eddy’s Blues Band | 20.30

Kohi | Delilahs | DiY-Gitarrenpop | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Flo Mega | Soul | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

SAP Arena MA | Rod Stewart | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Martin Meixner Matchtape | Jazz | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Hedwig and The Angry Inch | 19.00 | Ballett: Zukunft braucht Herkunft | 20.00

Das Sandkorn | Schattenkinder | 19.00

Gutenbergplatz | Platzda! | Straßentheaterfestival | 19.00

K2 | Mamma Macchiato | Musical | 20.00

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

Konzerthaus | Feuerwehrmann Sam | 15.00

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | Kontrabass-Studierende | 19.30

Tollhaus | Erwin Pelzig | Kabarett | 20.00

Zieglersaal | Reiherair: Einmal um die ganze Welt | Dreist, Flugbegleiter-Comedy | 19.30

Region

Jugendstil-Festhalle Philippsburg | LaLeLu | A Cappella-Comedy | 20.00

Stadtparkhalle Bretten | BLB: Die Glasmenagerie | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Ev. Stadtkirche (Krypta) | Neue Religion? Warum? Und: geht das? | 19.30

Kinemathek | Streik | F, dt. UT | 19.00 | Kleine Germanen | D | 21.15

Orgelfabrik Durlach | Die Frauen mit den grünen Augen | Georg Felsberg, Geschichten aus Asien | 20.00

Prinz-Max-Palais | Rückwärtswalzer | Vea Kaiser, Lesung | 19.00

Regierungspräsidium | Was wäre, wenn es Entenhausen wirklich gäbe? | Vortrag | 18.00

ZKM | Wonderland/The Memory of Time/Purple Muslin/Aesthetics of Weapon | Filmscreening/Gespräch | 19.00

Region

Casino Baden-Baden | Menu surprise – der elfte Fall für Bruno, Chef de police | Martin Walker, Lesung | 20.00

Kurt-Müller-Graf-Platz Ettlingen | Ettlinger Sagen bei Nacht | 20.00

Universum Kino LD | Würde – was uns stark macht! | Gerald Hüther, Vortrag | 20.00