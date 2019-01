01.02.2019

Club/Live Musik

Hemingway Lounge | The Music of Louis Armstrong and Duke Ellington | 20.00

Jubez | Antiheld/Perez | 20.00

Kohi | Song Slam Show | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Night of Nylonguitars | Antonio Malinconico/Andreas Grossmann/Björn Vollmer | 20.00

P8 | Melting Palms | Spacerock | 21.00

Substage | Boppin‘B./Cobra Express | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Henry | 20.30

Eislaufhalle Baiersbronn | Eisdisco | 18.00

Fabrik Bruchsal | Aeon Sable | Dark Rock/Doom | 20.30

FV Kehl-Auenheim | Seán Treacy Band | 21.00

Kupferdächle PF | Einfach So! | Poetry Duo | 19.00

Löwensaal Nöttingen | HISS | Polka/Folk/Weltmusik | 20.00

Pfingstbergschule MA | Peace Rebel Radio feat. Jörg Teichert | 20.00

Villa Böhm Neustadt | Petteri Sariola | Treppenhauskonzert | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Mundart-Komödie | 19.30

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Wenn schon falsch, dann auch richtig | Thilo Seibel | 20.15

Kammertheater | Achtung deutsch! | 19.30

Konzerthaus | Rock the Circus | 20.00

marotte Figurentheater | Die Schatzinsel (Gastspiel) | ab 5 J. | 10.00 | Er ist wieder da | 20.00

Schloss Gottesaue | OpernsängerInnen der Zukunft | 19.30

Tollhaus | Hans Well & Wellbappn | Musikkabarett | 20.00

Region

Theater Baden-Baden | Der Steppenwolf | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Schauburg | Dschungel unter Wasser (Film zum Ramsar-Gebiet) | 19.00

Yoga Vidya Zentrum | Info Ayurveda-Massage-Ausbildung | 18.00

Region

BadnerHalle RA | Begegnung mit Braco | 17.00 + 18.00 + 19.00

Kunsthalle MA | Konstruktion der Welt. Kunst und Ökonomie | Symposium