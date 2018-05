01.06.2018

Club/Live Musik

AKK | Sommerfest Livemusik | 18.00

Alte Hackerei | The Old Wives | 20.00

Aurum Weinbar | Dine & Dance Vol VI | 18.00 | DJ NDC | 21.30

Hemingway Lounge | Werner Acker Band | 20.00

Kohi | Song Slam Show | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Messplatz | Frühjahrsmess’ | 14.00 | The Curlers | 19.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith | South Sea Rock | 20.00

Tempel | Luciano Supervielle (Klavier) | Tango/Elektro/Hip Hop | 20.00

Topsy | House & Techno Classics | DJ Mike Judge | 22.00

Region

Kurhaus Baden-Baden | R&B Extra: Night of the Saxophones | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Jungfrau von Orléans | 20.00

Jakobus-Theater | Wir sind die Neuen | Komödie | 20.00

Kleine Kirche | K. Stauber (Violoncello) | 12.15

KSC Gästeumkleide | Der rote Löwe | Fussball-Stück | 19.30

marotte Figurentheater | 17, blond und scharf wie Rettich | 20.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Schlagzeug | 19.30

Region

Alter Stadtsaal Speyer | Kulturbeutel Festival | Carrington&Brown | 20.00 | Kleine Nachtmusik | 22.00

Bruchsal | Akkordeon-Musik-Festival: Straßenfest | 11.00

GDA Wohnstift Neustadt | Rigoletto-Konzert | Sänger des Pfalztheaters/Younggeun Yoon (Klavier) | 19.00

Kloster Maulbronn | Magdalena Müllerperth (Klavier) | Mozart/Debussy u. a. | 20.00

Mercedes-Benz-Kundencenter RA | Compania De Circo EIA | 20.30

Rastatt | Int. Straßentheaterfestival Tête-à-tête

Theater BAD | Lehman Brothers | 19.00

Theater HD | Writing to Vermeer | Oper von L. Andriessen | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Circus3000 | Kulinarische Welten bei Thomas Mann | Ondine Dietz, Vortrag | 20.00

designweek-ka.de

Filmpalast am ZKM | Asia Night | Persona Non Grata | 22.45

Kinemathek | dokka Dokumentarfestival | www.dokka.de | 13.00

Rathaus am Marktplatz | Waschweib Mimi und der Adel | Spaziergang | 20.30

Unikat (UG) | Ideenfabrik für große und kleine Leute | 15.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | Überschreitungen – Theologen treffen auf zeitgenössische Kunst | 16.00

Region

Campingplatz Adventure World Bad Herrenalb | Goldwaschen in der Alb | 13.00

Frank-Loebsches-Haus LD | Weintage der Südl. Weinstraße

Marktplatz Bad Bergzabern | Hamecker Feierabendmarkt | 15.00