10.02.2017

Club/Live Musik

Dorfschänke | Banana Beans | 21.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 17.00 | Jaures/Fabian Huismans | 23.00

Gotec | Tangoparty | 21.00

Kohi | Splittermann | Video-Rap-Performance | 21.00

Konzerthaus | Echoes | Pink Floyd-Tribute | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

NCO Club | New Noise: Deez Nutz/Comeback Kid/First Blood u. a. | 18.00

Substage | Django 3000 | 20.00

Tempel | Fat Cat | 20.00

Topsy | Krebs trifft Fahrrad | Flirtparty | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Electrolyte | 20.30

Fabrik Bruchsal | Achtung Baby | U2-Covers | 20.30

Halle 02 HD | Motorama | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Jedds griegsch Dei Fedd weg | 20.15

Bad. Staatstheater | I capuleti e i montecchi | 20.00 | Small Town Boy | 20.00

Jakobus-Theater | Demut vor deinen Taten Baby | 20.00

K2 | Honig im Kopf | 20.00

Kammertheater | Rubbeldiekatz | 19.30

Sandkorn | Männer.Reifen | rastetter&wacker, Kabarett | 20.15 | Der Gott des Gemetzels | 20.30

Tollhaus | Freiheit | L. Reichow, Kabarett | 20.00

Region

BadnerHalle RA | Max Uthoff | Kabarett | 20.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Witz vom Olli | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Die Nacht der Musicals | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | M. Wollny (Jazzpiano)/V. Peirani (Akkordeon) | 19.00

Figurentheater PF | Traumgefährten | 20.00

Freiraum RA | Bros Comedy | 20.30

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Auf den Hund gekommen | Stadtgeschichte | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Schmerzliche Heimat | 19.30

Theater Baden-Baden | Fit fürs Abi in fünf Tagen: Agnes | 16.00 + 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Jubez | Something to s(pr)ay | Street Art and Robin Banksky | Lesung & Live-Musik | 20.00

Kinemathek | We are still here | Island/D/Polen, dt. UT | 19.00 | Sparrows | Island/DK/Kroatien, dt. UT | 21.15

vhs | Von den Anden zum Himalaya | Vortrag | 19.00

Region

Kurhaus Schömberg | Glücklicher werden und bleiben | Rolf Mayer, Lesung | 19.00