10.01.2020

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | 90er Party: DJ Ripley & Alex Wellington | 23.00

Hemingway Lounge | La Valse | Neujahrskonzert | 20.00

Jubez | Local Rap-Night | Indago Child and Friends | 19.30

Kohi | BAR | Factory Slowcore | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Nun | Walking on Rivers | 20.00

P8 | Shakthyor A Ghost in Rags/Keil | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Jermaine Landsberger Trio feat. Sandro Roy | 20.30

Steinhäuser Hof Neustadt | Trio Elf | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Am Königsweg | 20.00

Das Sandkorn | Saugroboter an die Macht! | Kabarett | 19.30 | Kunst | Komödie | 20.15

Jakobus-Theater | Und dann gabs keines mehr | Krimi | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Hoffmann eskaliert | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Konzerthaus | Danceperados of Ireland | 20.00

marotte Figurentheater | FEM Fatale Improtheater | 20.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Viola | 19.30 | Violinabend Gahyun Lee | Solistenexamen | Janáček/Franck u.a. | 19.30

Tollhaus | Young Classic Sound Orchestra | Filmmusik | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Ballett: Der Nussknacker | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Game of Thrones | The Concert Show | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Illegale | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Schloss | Die neolithische Revolution als Startschuss für heutiges Leben | 16.00 | Exklusiver Abend: Kaiser und Sultan | 18.30

vhs | Expeditionen auf den höchsten Gipfel der Erde – ohne künstlichen Sauerstoff | Bildervortrag | 19.00

Yoga Vidya Zentrum | Info Yogatherapieausbildung | 18.00