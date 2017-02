10.03.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Jancee Pornick Casino | 21.00

Dorfschänke | Miri in the Green | 21.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 17.00

Gotec | Tangoparty | 21.00

Hemingway Lounge | Christian Kappe Trio | 20.00

Jubez | Broken Heart | Willy DeVille Tribute | 20.30

Kohi | Human Abfall | Punk | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Safe & Sound: Bris Lee Ber & Guest | 23.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith | 20.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Region

Alter Bahnhof Neulußheim | Irish Night | Seán Treacy Band | 20.00

Altes Volksbad MA | The Blank Tapes/Cannonball Statman | 20.00

Birdland 59 Ettlingen (Jazzclub) | Peter Lehel’s Wildcard feat. Dusko Gojkovic | 20.30

Bürgerhaus Dudenhofen | Jacques Stotzem/Claus Boesser-Ferrari/Joshua Schmitz | Akustik-Gitarrennacht | 20.00

Forum MA | Mother’s Cake/Katinka | 20.00

Halle 02 HD | Kapelle Petra | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | basta | A Cappella | 20.00

Reithalle RA | ABBA-Explosion | 20.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Klaus der Geiger & Marius Peters | Straßenmusik | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Tulwezwiwwle gewwe Schnupfe | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett : Der Widerspenstigen Zähmung | 20.00 | Terror | 20.00 | Happy Hunting Ground | 20.00

Jakobus-Theater | Demut vor deinen Taten Baby | von L. Naumann | 20.00

K2 | Wer mit wem? oder Die Wahrheit | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Magic Marshmallows | Improtheater | 20.15

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 5 J. | 10.00 | Die Berliner Stadtmusikanten | 20.00

Mikado | Beier & Hang, Kabarett | 20.00

Musentempel | Chisako Okano (Klavier) | Bach/Brahms/Schubert u. a. | 19.30

Rathaus am Marktplatz | Eröffnung der K’her Wochen gegen Rassismus | 20.00

Sandkorn | Männer.Reifen | rastetter&wacker, Kabarett | 20.15 | Die Wunderübung | Komödie | 20.30

Schwarzwaldhalle | Paul Panzer | Comedy | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Maria hilf | Kammerspiel | 20.00

Ev. Stadtkirche Baden-Baden | BASH – Stücke der letzten Tage | von Neil LaBute | 20.00

Festhalle Dettenheim | Frühlingserwachen | Junge Philharmonie K’he | Haydn/Debussy u. a. | 19.30

Figurentheater PF | Caravaggio – Maler, Rebell und Genie | 20.00

Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart | Apassionata: Cinema of Dreams | 20.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Ramon Chormann | Mundart-Kabarett | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Jens Heinrich Claassen | Musikcomedy | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Drache | Schauspiel von J. Schwarz | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Grönholm-Methode | 19.30

Theater HD | Ein Sommernachtstraum | 10.30 | Morgen und Abend | Oper von G. F. Haas | 19.30

Theater treppab Bruchsal | BLB: Krieg. Stell dir vor, er wäre hier | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Stories in English! | Herb the Vegetarian Dragon | ab 6 J. | 16.00

Boesner Künstlerbedarf | Acryl pur: lasierend-pastos | Vorführung | 10.00/14.00

Europabad | Dank an die Gäste | Rahmenprogramm | 10.00

Festhalle Durlach | Tattoo Convention | 15.00

Kinemathek | Stummfilmtage | Der Brennende Acker | 19.00 | Der Golem wie er in die Welt kam (D 1920) | 21.30

Messe | INVENTA/RendezVino | Garten/Wohnen/Bauen/Genuss | 12.00

Schloss | Taschengeld, Rabattmarken und Lohntüte | Zeitzeugengespräch | 16.00

Südwerk | Aneinander Wachsen | DGFS-Tagung | www.systemaufstellung.com | 10.00 | Gemeinsames Chanten | 19.00

Tollhaus | Im Reich der Pubertiere | Jan Weiler, Lesung | 20.00

vhs | Umberto Eco | Lesemarathon | 18.30

ZKM | Aldo Tambellini. Black Matters | Ausstellungseröffnung | 19.00