10.05.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | 12 Jahre Alte Hackerei | Zig Zags/Bad Mojos/Weird Owls | 20.00

Café Nun | Willi Pfaff | Singer/Songwriter | 20.30

Die Stadtmitte | DJ Jan (Mixed)/DJ Ripley (Indie) | 23.00

Hemingway Lounge | Philipp van Endert New Trio | 20.00

Jubez | Zöller Network Session #27 | 20.30

Kohi | Formosa/Snakebite | Hardrock | 21.00

Lottis Traum | Dan Korn | Sofakonzert | 19.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Tollhaus | Kasalla | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Peter Licht | 21.00

Altes Volksbad MA | Bar | Country Doom | 21.00

Bürgerzentrum Bruchsal | World of Pipe Rock & Irish Dance | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Trio Can | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Jo van Nelsen | 20er Schlager/Kabarett | 20.00

Neuer Markt Ettlingen | Junge Bands aus der Region | Wohnzimmerkonzert | 19.00

Rathaus Bretten | After-Work-Party | 18.00

TSG Jockgrim | Joscho Stephan Trio | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Landesbibliothek | Potentiale Neuer Musik | 90 Jahre GEDOK Karlsruhe | 19.00

Bad. Staatstheater | Die Zauberflöte | 19.30 | The Broken Circle | 20.00 | Bambi oder eine Suche | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | California Suite | Komödie von N. Simon | 20.00

Gutenbergplatz | Platzda! | Straßentheaterfestival | 19.00

Jakobus-Theater | Bereit sein ist alles | Theater Stupid Lovers | 20.00

K2 | Mamma Macchiato | Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Gute Besserung! | Erik Lehmann | 20.15

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Adams Äpfel | 20.00

Rotes Haus Rüppurr | Alexander Strauss (Cembalo) | Italienische Barockmusik | 19.00

Tempel | Einfach so | Poetry Slam/Kabarett | 20.00

Tollhaus | KGB Kuhnle - Gaedt - Baisch | Comedy | 20.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Diana Damrau (Sopran)/Xavier de Maistre (Harfe) | 20.00

Figurentheater PF | Die Froschprinzessin | ab 6 J. | 9.00 + 11.00

Haus am Westbahnhof LD | Freie Bühne – Bühne frei | 20.00

Herrenhof Neustadt-Mußbach | Ein Sommernachtstraum | 20.00

Jugendwerk St. Josef LD | Robin Hood | Kleine Bühne Landau | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Bürgertheater: Stadt Raum Körper – Wer ist Bruchsal? | 19.30

Theater Baden-Baden | Clara | Kammeroper von Victoria Bond | 20.00

Wespennest Neustadt | Wer, wenn nicht 4 | Improtheater | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Kinemathek | Der Boxer und der Tod | CSSR, dt. UT | 19.00 | Ray & Liz | GB, dt. UT | 21.15

Regierungspräsidium | Das Donald-Duck-Prinzip | Dokufilm | 18.00

Schloss | Gesetz und Moral in den 60er-Jahren | Zeitzeugengespräch | 16.00

vhs | Unterwegs in Westafrika | Film | 19.00

Vom Fass | Whiskey-Tasting | 19.00

Yoga Vidya Zentrum | Das Puja-Ritual | 18.30

Region

Ettlingen | Spring Fever Night Shopping (bis 23.00) | 18.00

Innenstadt Bühl | Bühler Samstag – Einkaufszauber (bis 22.00)

Reithalle RA | AugenBlicke N°3 | Moderne Malerei | 19.00

Residenzschloss RA | Street-Food-Tour | 17.00

Sprungpark Remchingen | 24h Charity Jump | Stiftung Hänsel + Gretel | 16.00