10.11.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Antillectual | 22.00

Archis GmbH | Jodymoon | Folk/Pop | 19.30

Die Stadtmitte | New Noise: The Prosecution | 19.00

Festhalle Durlach | The Iron Maidens | 20.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Gotec | Tangoparty | 21.00

Hemingway Lounge | Richie Beirach (p)/Gregor Hübner (vn) | 20.00

HfG | NOVAA x Moglii | Organic Electronic | 23.00

Jubez | Runway Lights/Quota | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Youth Avoiders/Loser Youth/Kapot | Punk | 20.00

Scruffys Irish Pub | AcousticA | Rock | 20.00

Topsy | Let’s Date: Flirt- und Singleparty | 22.00

Zieglersaal | Balkan-Tanzhaus | 20.00

ZKM | Resonanzen live | Thomas Nathan Krüger, Performance | 15.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz | Late Night Stranger: Lapalux | 22.00

Birdland 59 Ettlingen | Jazzable | 20.30

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Jazztival Opening: Women in Jazz | Barbara Dennerlein/Maria Baptist Trio/Ida Sand & Band | 19.30

Ev. Kirche Obermutschelbach | Wolfgang Abendschön & Akzente | Rock/Gospel | 19.30

Ev. Pauluskirche Ettlingen | Duo Chuzpe | Jazz/Klezmer-Classics | 19.30

Friedenskirche HD | Enjoy Jazz | Gianluigi Trovesi & Gianni Coscia | 20.00

Germersheim | Kultur- und Museumsnacht | 19.00

Kupferdächle PF | Aljosha Konter | Acoustic Sounds | 21.30

Musicpark Maulbronn | Seán Treacy Band | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Das Büro | Performance | 18.45 + 20.00 | Inschrift Heimat | 20.00 | Meisterklasse | 20.00

Freie Waldorfschule Waldstadt | Einer flog über das Kuckucksnest | Theater | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Amore und Problemi | Alexandra Gauger | 20.15

Kammertheater | Aufguss | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Kammermusik | 12.15

marotte Figurentheater | FEM Fatale | Impro-Theater | 20.00

Tollhaus | Salut Salon | Klassik-Kabarett | 20.00 | Tobias Mann, Kabarett | 20.30

vhs | Kasper und der Löwenkönig | Puppentheater | ab 4 J. | 15.00

Region

Alte Tabakscheuer Bietigheim | Maria Vollmer | Kabarett | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Demut vor deinen Taten, Baby | 20.00

Exil-Theater Bruchsal | Ob so oder so | von O. Bukowski | 20.00

Festspielhaus BAD | Herbstfestspiele | Puccini: La Bohème | 19.00

Kurhaus BAD | Sinfoniekonzert | D. Tishchenko, Violine | 20.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Die rote Herberge | Gruselkrimi | 20.00

Reithalle RA | Kabale und Liebe | 20.00

Schloss Bruchsal | Annelien van Wauve (Klarinette)/Tianwa Yang (Violine)/Evgenia Rubinova (Klavier) | Brahms/Bartók u. a. | 20.00

Theater BAD | Bella Figura | von Y. Reza | 20.00

Theater im Pfalzbau LU | Mad in Austria | Musikal. Liebeserklärung | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Fiona’s Luck | Lesung in engl. Sprache ab 6 J. | 16.00

Freie Waldorfschule Waldstadt | Öffentl. Info-Gespräch | 16.00

Hermann-Jung-Haus Graf-Rhena-Str. 20a | Kunst in Alb-Südwest | Vernissage | 19.30

HfG/ZKM | ARD Hörspieltage

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Karens Jobs. Der große Knall | 18.00 | Das Mädchen und die Fremde | Dt.-schwedische Lesung | 20.15

vhs | Cambios en las condiciones de vida... | span. Vortrag | 19.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Zieglersaal | Die Geschichte des Kettentanzes | Vortrag | 17.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Wein & Literatur | 19.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Island | Multivision | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Akte Luftballon | Musikal. Lesung | 20.00

Messe Strasbourg-Wacken | résonances | Europ. Messe für zeitgen. Kunsthandwerk | 10.00

Mundohalle Minfeld | Fische und Wasserpflanzen in Baggerseen am Oberrheingraben | 20.00