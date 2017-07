11.08.2017

Club/Live Musik

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Lago | The Curbside Prophets | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Topsy | Topsy Fever: DJ Big L | 22.00

Region

FC Alemannia Eggenstein | Rock am Wald: The Dead Flowers/Hartmann/John Diva & The Rockets Of Love | 19.00

Kurpark Baden-Baden | Sommer-Milonga | Tango | 20.00

Place Herri Hans La Petite Pierre | Au Grès du Jazz | Tuck & Patti | 21.00

Stadtpark Bretten | Kraichgau Buffalos | 20.00

Stiftsgut Keyermühle Klingenmünster | Jazz-Festival | Johannes Mann Duo | 18.00 | Jutta Brandl Quartett | 20.00



Bühne/Klassik

Region

Gartenschau Bad Herrenalb | Dieter Huthmacher/Matthias Hautsch | 19.00

Freilichtbühne Ötigheim | Ein Sommernachtstraum | 20.00

Schloss Ettlingen | The Rocky Horror Show | Musical | 20.30

TKV Untergrombach | Der Fächer | Theater | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

DHBW | SommerKinderCollege | Was hat eine XXL-Murmelbahn mit Mathematik zu tun? | Workshop | 6-13 J. | 10.00

Kinemathek | Der Geheimbund von Suppenstadt | ab 8 J. | 15.00 | Wild Plants | D/CH/USA, dt. UT | 19.00

Schloss | Die Karlsruher Türkenbeute | 16.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Florence Foster Jenkins | 21.00

Turmbergbad Durlach | Mondscheinschwimmen | 20.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Innenstadt Gaggenau | City-Sause: Flotte Flitzer | 15.00

Kulturforum RA | Open Air Kino: Die Schöne und das Biest | 21.15

Murginsel Gernsbach | Oldtimertreffen