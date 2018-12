11.01.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | DJ Magic Flava (Mixed)| 23.00 | New Noise DJ-Team (Postrock/Metal) | 23.30

Gotec | Tangoparty | 21.00

Hemingway Lounge | Fola Dada (voc)/Rainer Tempel (p) | 20.00

Kohi | Tusq | Indiepop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Blues Box | 20.00

Substage | Joey Voodoo | 20.00

Tempel | Claudia Schimmer | Solo Piano | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Güldener Engel Hockenheim | Seán Treacy Trio | Musikdinner! | 18 Uhr

Klag-Bühne Gaggenau | Café Oriental | Musik der 50er/60er-Jahre | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z‘samme | 20.15

Bad. Staatstheater | My Fair Lady | Musical | 19.30 | Die Glasmenagerie | 20.00

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 19.30

Jakobus-Theater | Macke, Macke | Komödie | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Das Beste aus 50 Jahren | Thomas Gsella | 20.15

Kammertheater | Show Must Go On – A Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Konzerthaus | Schwanensee | St. Petersburg Festival Ballett | 19.00

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 17.00 | Adams Äpfle | 21.00

Schloss Gottesaue | Bach und die zeitgenössische Klaviermusik | 19.30

Tollhaus | Young Classic Sound Orchestra | Filmmusik | „Keine kalten Füße“-Benefiz | 20.00





Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Musical Highlights | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Evita | Musical | 19.30

Haus am Westbahnhof LD | Freie Bühne | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Komplize | 19.30

Theater Baden-Baden | Robinson & Crusoe | ab 11 J. | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Staatstheater | Gespräch mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt K’he | 20.00

Kohi | Moritz Konrad (Collagen) | Vernissage | 19.00

Messplatz (Zirkuszelt) | Craftbeer Festival | 15.00