11.05.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | 11 Jahre Hackerei: Charge 69/Überyou/Sickboyz | 21.00

Dein Nachtbar | Kiss Forever | Kiss-Tribute | 21.00

Erdbeermund | Cirque de la nuit | Landhouse & Bambule | Deephouse | 23.00

Festplatz Ponderosa Wolfartsweier | Woodstickel Festival: Los Catacombos/Cat Hill BluesBand/Lärmzirkel u. a. | 16.30

Gotec | Tangoparty | 21.00

Hemingway Lounge | Peter Lehel Quartet & Manuel Fischer-Dieskau (Cello) | 20.00

Jubez | Local Double Night: Demorian/Laif | 20.30

Kohi | Yeah But No/ Oh Yeah Galaxie | Indie-/Elektropop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Katja und Liloo - Liloo et Katja | Chanson | 20.00

Substage | Steaming Satellites & Support | Indie-Rock | 20.00

Tempel | Tokunbo | Folk Noir | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Wiesengelände dm-Arena | 90er Live Arena | Masterboy feat. Beatrix Delgado, Captain Hollywood Project, Captain Jack, Magic Affair u. a. | 17.00

Zieglersaal | Balkan-TanzHaus | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Scott Matthew | 20.00

Capitol MA | Anna Depenbusch | Jazz/Pop | 20.00

Fa. Josef Oechsle Bühl | Bluegrass Festival: Pert Near Sandstone/Murder Murder | 20.00

Kupferdächle PF | Karaoke | 19.00

Schiltigheim | Elsass Rock & Jive Festival | 13.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Tiger und Löwe | 20.00 | Karnickel | Komödie | 20.00

Badnerlandhalle Neureut | Enissa Amani | Comedy | 20.00

Christuskirche | Orgelgeburtstag | Carsten Wiebusch | Messiaen: Livre du Saint Sacrement | 20.00

Das Sandkorn | Du bist meine Mutter | 19.30

Kabarett in der Orgelfabrik | NoLobby is perfect! | Anny Hartmann | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Liebeskomödie | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Viola | 12.15

marotte Figurentheater | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Messplatz | Yakari und Kleiner Donner | Pferdeshow | 16.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der eingebildete Kranke | Komödie | 19.30

Tollhaus | Eure Mütter | Comedy | 20.00

Region

Bruchsal | Eurofestival Zupfmusik

Hagenau | www.humour-des-notes.com | Musikkabarett-Festival

Hufeisen GER | Walk 1+2: Raumklangliche Kultpfade | Chupchik live + Musik/Tanz/Schauspiel | 19.00 + 21.00

Rosengarten MA | Simply The Best | Tina Turner-Musical | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: insel [innen] | Bürgertheater | 19.30

Theater BAD | Die Gärtnerin aus Liebe | Oper | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Eröffnung Argent. Filmfestival: La Ciénaga | dt. UT | 19.00 | Pride Night: Closet Monster | Kanada, dt. UT | 21.15

Schloss | Grenzgeschichten - Erlebnisse an Grenzen | Zeitzeugengespräch | 16.00

Substage | F18-Fototage: Vernissage 4. Fotomarathon Karlsruhe | 20.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Yoga Vidya Zentrum | Klangreise: Verbindung mit dem inneren Kind | 20.15

ZKM | Gulaschprogrammiernacht | Hackathon

Region

Kurt-Müller-Graf-Platz Ettlingen | Die Zwei – auf der Jagd nach dem Ritterschatz | Stadtkrimi ab 8 J. | 15.00