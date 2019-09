11.10.2019

Club/Live Musik

76respect | Jugend macht Kultur | Aktionstage der K’her Jugendhäuser | www.76respect.de

Alte Hackerei | The Idiots/Danger!man/Terrorfett/DJ Ketch | 23.00

Bad. Staatstheater | Jazz Night: Preludes | Trio Dupree/Schulz/Jenne | 20.00

Die Stadtmitte | 90er Party | 23.00

Hemingway Lounge | Peter Protschka Quintet feat. Rick Margitza | 20.00

Jubez | Dickes Blech und Freunde | 19.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Gold Rush 9 | Mutique/Toby O. Rink | Electronic Charity Clubbing | 23.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith | Rock | 20.00

Substage | Clawfinger/Freezes Deyna | 20.00

Tollhaus | Hattler | Jazz/Soul/Pop | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

ZKM | Abschlussparty Bunte Nacht der Digitalisierung: #Digitale NachtKA | Live-Coding Performance: Sam Aaron u. a. | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Mareike Wiening Quintett | 20.30

Bürgerhauskeller Sulzfeld | Early Roman Kings | Blues Rock | 20.30

Ella & Louis MA | Enjoy Jazz: Yonathan Avishai Trio | 20.00

MS Connexion Complex MA | Finch Asozial | 20.00

Pfingstbergschule MA | Ignaz Netzer & Peter Karp | Blues/Roots | 20.00

Reithalle RA | Ray Wilson | Genesis Classics | 20.00

SAP Arena MA | Cher/Bright Light Bright Light | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Stephan Sulke – Liedermacher | 20.00

Wollfabrik Schwetzingen | Enjoy Jazz: Indra Rios-Moore | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | How To Date a Feminist | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Happy | Komödie von D. Dörrie | 20.00

Das Sandkorn | Kunst | Komödie | 20.15

Ev. Stadtkirche | H. Schütz: Die Psalmen Davids | Dresdner Kammerchor | 20.15

Festplatz Neureut (Theaterzelt) | Findus zieht um | Puppentheater | 16.30

Insel | Die Konferenz der Tiere | ab 8 J. | 9.00 + 11.00

K2 | Nein zum Geld! | 20.00

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Kohi | Rache! | Krimi-Musical | 21.00

Leih.Lokal Oststadt | Prof. Höll (Klavier)/Lisa Wittig (Sopran)/Konstantin Ingenpaß (Bariton) | Schumann u. a. | 20.00

marotte Figurentheater | Winnetou – Der Schatz im Silbersee | 20.00

ZKM | Raum-Zeit-Klang | Coro Piccolo | Schütz/Rihm/Brümmer | 17.00

Region

Altes Rathaus Bretten | HG. Butzko | Kabarett | 19.30

Festspielhaus Baden-Baden | City of Birmingham Symphony Orchestra/Sheku Kenneh-Mason (Violoncello) | Purcell/Elgar u.a. | 20.00

Schloss Bruchsal | Aris Quartett plus | 20.00

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: Jakob David Rattinger (Gambe)/Ralf Waldner (Cembalo) | 19.30

Stadthalle Deidesheim | Schöne Mannheims | Best of Show | 20.00

Theater Baden-Baden | Der zerbrochne Krug | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Verwanzt | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Die schon immer verlorenen Katzen II | P. Blau (Lesung)/ T. Wütz/H. Meyer (Musik) | 20.00

Amerikan. Bibliothek | Special Yoga Storytime | ab 6 J. | 16.15 | Teen Time | 16.15

Bad. Landesbibliothek | Repräsentationsmusik in Residenzen der Schütz-Zeit | Symposium | 10.00

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Café Nun | K’her Literaturabend | 20.00

Ev. Gemeindezentrum Waldstadt | Ichwahn | Vortrag/Gespräch | 19.30

Kinemathek | Die Krankheit der Dämonen | D, dt. UT | 19.00 | Blancanieves | E, dt. UT | 21.15

KJH Mühlburg | Kurzfilme des Dt. Generationenfilmpreises | 16.00

Museum beim Markt | Digi-Day im BLM – Die digitale Strategie | 16.00

Niddastr. 6 Grötzingen | Feierl. Eröffnung Kulturhaus Kunstfachwerk N6 + Ausstellung Natascha Brändli & Nicole Bellaire | 18.00

Orgelfabrik Durlach | Filmwoche: Van Gogh | 20.00

Pils Karussell | Die Überwindung der Schwerkraft | H. Helle, Kneipenlesung | 21.00

Prinz-Max-Palais | Der Gestrandete | V. Kaminski, Lesung | 19.00

Rathaus am Marktplatz | Eröffnung Bunte Nacht der Digitalisierung | 14.00

vhs | La biblioteca segreta di Leonardo da Vinci | Musikalische Lesung | 19.00

Zieglersaal | Atomtage: Exkursion AKW Philippsburg | 14.00 | Rückbau: Teuer Last oder Geschäftsmodell? | 18.30

Region

Eichendorff Gymnasium Ettlingen | Familienkongress: Workshops/Vorträge/Info | www.foerder-kreis.de

Mediathek Bühl | Architekturtage: Reise zu weltberühmten Superbauten | 10.00

Melanchthonhaus Bretten | Die Berufung ev. Theolog(i)en in Baden auf die Confessio Augustana vom 16.-19. Jh. | Vortrag | 19.30

Stadtbibliothek Ettlingen | Exil unter Palmen – Deutsche Emigranten in Sanary-sur-Mer | M. Nieradka-Steiner, Lesung | 20.00

Zénith Strasbourg | Architektur & Natur | Kengo Kuma, Vortrag | 18.30