12.04.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | TheJan (Mixed)/In Your Face (Alternative/Metal) | 23.00

Dorfschänke | Bluesmama | 21.00

Gotec | Tango-Party | 21.00

Hemingway Lounge | Dizzy Krisch meets Peter Lehel | 20.00

Jubez | Inklusive Disco | 18.00

Kohi | Locust Fudge (Indie)/Anne (Psychopop) | 21.00

Lottis Traum | Used | Sofakonzert | 19.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Judith/Geraniüm/Vlaar | Emo-Noise | 20.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith solo | Acoustic Rock | 20.00

Substage | Querbeat | 20.00

Tempel | Jan Felix May | Jazz | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

ZKM | My City My Sounds: Thomas Butler | 18.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | BallaBalla | Afrobeat/Jazz/Weltmusik | 20.30

Festhalle Neustadt-Diedesfeld | Elliott Murphy & Band/Lisa Marie Fischer | Singer/Songwriter/Rock | 20.30

Hufeisen Germersheim | Magic Acoustic Guitars | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Hair | Musical | 20.00

Das Sandkorn | Wir Kinder vom Bahnhof Zoo | 19.00

Ehem. Kühlhaus (Alter Schlachthof) | Spuktheater | 20.00

Insel | Die Konferenz der Tiere | ab 8 J. | 9.00 + 11.00

Jakobus-Theater | Totalausfall | Stück über Burn-Out (Werkraum Theater) | 20.00

Jubez | Kay Ray | Kabarett | 20.30

K2 | Mamma Macchiato | Satirisches Musical | 20.00

Kammertheater | Tinder – Das Musical | 19.30

Kleine Kirche | Jens Scheuerbrandt (Klavier) | 12.15

Markussaal (Yorckplatz) | Wohin des Wegs | Tiyatro Diyalog | 20.00

marotte Figurentheater | FEM Fatale – Improtheater | 20.00

Schloss Gottesaue | Die Spur auf der Fläche | Gesprächskonzert mit Buchvorstellung | 19.30

Tollhaus | Wildes Holz | Musikkabarett | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Südtiroler Heimatsterne | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Auf Grund | Ragnhild A. Mørch (Erzählerin) | 20.00

Kellertheater RA | Central Park West | Theater Esprit | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Alice, Salice, der Lenz und die Reise | Theatergruppe Grünschnabel | 20.00

Reithalle RA | Der Schuss | Phoenixtheater RA | 11.30 + 19.30

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche | Nils Holgersson und die Wildgänse | ab 6 J. | 15.00 | Babylon | ab 14 J. | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Glasmenagerie | 19.30

Theater HD | Impression | Dance Theatre HD | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Der Gott des Gemetzels | 19.30

Theater treppab Bruchsal | BLB: blind date treppab | 19.30

Zehntscheuer Linkenheim | Himbeereis und flotter Käfer | Musiktheater Bellevue | 19.00





Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Rockmusik – Geschichten von und über Musikverrückte | 20.00

Amerikan. Bibliothek | Stories auf Englisch ab 6 J. | 16.15 | TeenTime | 16.15

Kinemathek | Hidden Figures – Unerkannte Heldinnnen | USA | 15.00 | La Casa Lobo | Chile, dt. UT | 19.00

Regierungspräsidium | 24. Karlsruher Künstlermesse | 11.00

Schloss | Lange vor der Spielkonsole – die besten Spiele | Zeitzeugengespräch | 16.00

Städt. Galerie | Auf den Rücken von Elefanten steigen | Simon Pfeffel. Performance | 18.00

Städt. Klinikum (Foyer Haus S) | Osterbasar zugunsten der Palliativmedizin | 11.00

Tollhaus | Kreativstart: Kongress für kreative Unternehmen | 9.30

ZKM | Despoten. Demagogen. Diktatoren | Bildervortrag | 19.30

Region

Altes Rathaus Bretten | Hightech um 1504 | 19.30

Verwaltungsstelle Untergrombach (Schulstr. 4) | Schutz von Wildbienen als Strategie gegen Insektensterben | Vortrag | 19.00