12.01.2018

Club/Live Musik

AKK | Landesbildstellen-Schlonz | 20.00

Alte Hackerei | Litbarski & paddelnohnekanu | 21.00

Gotec | Tangoparty | 21.00

Hemingway Lounge | Rosenzeit und Aria | Hartmann/Lehel/Schindler | 20.00

Jubez | Local Ladies Night | 20.00

Kohi | Orph | Postrock/Dreampop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Sean McGurrin | Irish Folk Rock | 20.00

Substage | Destiny Unknown | 20.00

Tollhaus | 1 Jahr interKArt: Mamoudou/FisFüz/Mehrdad Zaeri | 19.30

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Zieglersaal | Balkan-TanzHaus | 20.00

ZKM | Resonanzen live | Jan F. Kurth : HIER | Livesampling/Field Recordings | 15.00

Region

Alte Feuerwache MA | Deine Freunde | Kinderkonzert | 17.00

Birdland 59 Ettlingen | Four for Kate | Jazz/Pop/Weltmusik | 20.30

Fabrik Bruchsal | Hardrock Night | Iron Maidnem und Juttas Brischt | 19.30

Musikantebuckl Oberotterbach | The Paradise Club | Tangoblues/Polkaswing | 20.30

Steinhäuser Hof Neustadt | Uli Brodersen Band | Jazz | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | La Clemenza di Tito | 20.00

Brauhaus 2.0 Knielingen | Lisa Feller | Comedy | 20.00

Insel | Zwei im Dunkeln | ab 14 J. | 11.00 + 19.00

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kleine Kirche | HfM-Mittagskonzert | 12.15

marotte Figurentheater | Fem Fatale | Impro | 20.00

Parzival-Schulzentrum Hagsfeld | Dreikönigsspiel | 19.30

Sandkorn | Wir schaffen das! | Kabarett | 19.30

Tollhaus | Männerabend | Komödie | 20.00

Region

Congress Centrum PF | Hans Klok | Illusionsshow | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Freie Bühne | 20.00

klag-Bühne Gaggenau | Wildes Holz | Block ’n’ Roll | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Schöne Mannheims | Musikkabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Es wird schon nicht so schlimm! | 19.30

Theater BAD | Bella Figura | 20.00

Theater HD | Don Giovanni | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Staatstheater | Mark Twain auf Deutschlandtour | H. Beil, Lesung | 20.00

Kinemathek | Sun Ra: Space is the Place | USA, dt. UT | 19.00 + Gespräch über Afro-Futurismus im Film

Yoga Vidya Zentrum | Klangreisen - das Erlebnis | 20.15

Region

Festspielhaus BAD | Turn-Gala Kaleidoskop | 18.30