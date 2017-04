12.05.2017

Club/Live Musik

AKK | Sons of Sounds/Mess Up Your DNA/Debt Mountain/Jungle of Suburbia | Alternative | 20.00

Alte Hackerei | 10 Jahre Hackerei: The Idiots/Bambix/Dangerman | 17.00

Dorfschänke | Son i Dos | Latin-Folk | 21.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Gotec | Tangoparty | 21.00

Hemingway Lounge | Howard Lewy solo | 20.00

Jubez | The Doors Alive/Du Bellows | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Roland Appel | 23.00

Scruffys Irish Pub | Quiet Lane Duo | 20.00

Substage | 80s Party | DJ Peter | 21.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Zieglersaal | Balkan Tanzhaus | 20.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Arne Huber Quartett | 20.30

Casino Baden-Baden | Tanzabend | Transatlantic live | 21.00

Haus am Westbahnhof LD | Freie Bühne | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Dicke Fische | 20.30

Kupferdächle PF | Royal Tea Club/The Facts/The Mountain Path | Alternative Rock | 20.00

MS Connexion MA | Disbelief/Support | 21.00

Plage de Lauterbourg | Sunshine Reggae Festival | 18.00

Reithalle Rastatt | Ray Wilson | 20.00

Staatl. Kunsthalle BAD | Roland Schaeffer Trio | CD Release | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Wahnfried | 20.00 | Antigone | 20.00 | Angriff auf die Freiheit | 20.00

Christuskirche | Brass Night : 3. K’her Nacht der Blechbläser | 19.00

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Das Prinzip Hoffmann | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Russisch Roulette | 20.00

Sandkorn | Pension Schöller | 20.30 | Das Chansonchen: Willkommen im Café Noir | 20.30

Schloss Gottesaue | PreCollege in Concert | 19.30

Studentenhaus | Cats | Musical des KIT-Triaters | 20.00

Tollhaus | Jess Jochimsen | Kabarett | 20.30

Region

BadnerHalle Rastatt | Witz vom Olli | 20.00

CongressCentrum PF | Eröffnungsgala: 250 Jahre Goldstadt –Innovation | Multivisionsshow/Design-Show/José Carreras u. a | 20.00

Festspielhaus BAD | Hilary Hahn, Leonard Slatkin & Orchestre National de Lyon | 19.00

Stadthalle Gernsbach | Los Dilettantos | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Zwischen Strom und Gestein | 19.30

Theater BAD | Patricks Trick | ab 12 J. | 10.00 | Hyde/Jekyll | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Reykjavik | Island, dt. UT | 21.15

Kohi | Froidl/Woll: Vernissage | 20.00

Messe | REHAB | Messe für Rehabilitation/Therapie/Pflege/Inklusion | 10.00

Schloss | Wiederbewaffnung und Wehrdienstverweigerung | Zeitzeugengespräch | 16.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Yoga Vidya Zentrum | Meditation und Satsang | 20.15

Region

Bretten | 1250 Jahre Bretten | Jubiläumswochenende

Kurhaus Schömberg | Doktor Wald – Heilender Wald | Vortrag | 19.00

Stadtbibliothek Bruchsal | Eröffnung Kulturfestival Utopolis | 18.30