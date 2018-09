12.10.2018

Club/Live Musik

76respect | Aktionstage der K’her Jugendhäuser | www.76respect.de

Alte Hackerei | Scheisse Minnelli/Neuroot | Punk | 21.00

Dorfschänke | Psyka Records Labelnight | 20.00

Gotec | Tango-Party | 21.00

Jubez | Dickes Blech & Freunde | 19.00

Kohi | Song Slam Show | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Mini Post-Punk Fest: Keele/Antilope/Uberalles u. a. | 20.00

Scruffys Irish Pub | Sean McGurrin | Irish Folk/Rock | 20.00

Substage | Megaherz/Heldmaschine | 20.00

Tempel | Karl die Große | CD Release | 20.00

Tollhaus | SWR Big Band & Joo Kraus | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

ZKM | Jazzfestival | Tom Rainey Obbligato | 19.30 | Julian Lage Trio | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Faber | 20.00

Alte Wollfabrik Schwetzingen | Enjoy Jazz | Richie Beirach Quartet feat. Gregor Huebner | 20.00

Betriebswerk HD | Enjoy Jazz | Musik im Kontext: Bernd Alois Zimmermann | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Mafalda | Jazz-Cabaret | 20.30

dasHaus LU | Enjoy Jazz | Daniel Brandt & Eternal Something Live | 22.00

Irish Pub PF | Seán Treacy Band | 22.00

Kulturhalle Remchingen | R&B Festival: King King | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Pat Appleton | Jazz | 20.00

Pfingstbergschule MA | Nick Woodland & Band | Blues/Country/Folk | 20.00

Villa Lina Bad Herrenalb | Eddy Danco | Songs/Chansons | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Tiger und Löwe | 20.00 | Oper am Klavier: Anna Bolena | 20.00

Das Sandkorn | Der rote Löwe | Fußball-Stück | 19.30 | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Jakobus-Theater | Die Kaktusblüte | Komödie | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Liebeskomödie | 19.30

marotte Figurentheater | Kleinohrhase | ab 3 J. | 10.00 | Bilder einer Ausstellung | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | 19.30

Tollhaus | Nessi Tausendschön | Kabarett | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Kenne Sie die Milchstraße? | Komödie | 20.00

Edith-Stein-Gymnasium Bretten | Meine Heimat, deine Heimat, unsere Heimat? | Poetry Slam | 11.15

Festspielhaus Baden-Baden | Anna Karenina | Hamburg Ballett John Neumeier | 19.00

Hufeisen Germersheim | Fake News | Tina Häussermann + Fabian Schläper | Kabarett | 20.00

Rathaus Weingarten | Young Elites: Preisträger DMW/Jugend musiziert | 19.00

Schloss Schwetzingen | Philharmonisches Orchester HD/Stipendiaten der Jürgen-Ponto-Stiftung | Mozart/Debussy u. a. | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Scherz beiseite | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Fachstelle Leben im Alter (Kaiserstr. 172) | Wohnprojekte in Karlsruhe | Info/Gespräch | 16.00

Kinemathek | Der sechste Kontinent | D/I | 19.00 | Tage am Meer | ARG, dt. UT | 21.15

Kohi | Mushroom of the Day | Heiko Sievers, Vernissage | 19.00

Messe | AAL Fachkongress/Messe für alltagsunterstützende Assistenzlösungen | 8.00

Orgelfabrik Durlach | Durlacher Filmwoche: The Square | 20.00

Schloss | Reisen und Urlauben im 19. Jh. | 16.00

TafF (Belfortstr. 10) | Second-Hand-Basar/Flohmarkt | 12.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | Learning Takes Place | BarCamp | 10.00

Region

EMMA Kreativzentrum PF | BarCamp | 9.00

Kronenplatz 1 Offenburg | Architekturtage: Gemeinsam bauen wir die Stadt im Mühlbachareal | 14.00

Schloss Neuenbürg | Die unendliche Geschichte | Kinderkino | 16.00

Stadtbibliothek Bruchsal | Hundegeschichten | Lesung | 16.00 | Mundartquartett | 19.00

Ursula-Blickle-Stiftung Unteröwisheim | archive transfer | 19.00