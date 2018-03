13.04.2018

Club/Live Musik

Café Emaille | Reindeers | Rock’n’Roll | 21.00

Dorfschänke | Cobra Express | 21.00

Gotec | Tango-Party | 21.00

Hemingway Lounge | André Weiss Trio | 20.00

Kohi | Desperate Journalist/Pete At The Starclub | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith | Rock | 20.00

Substage | Yonas/Abstract | Hip-Hop | 20.00

Tollhaus | Playground Session: Albrecht Schrader & Máni Orrason | 21.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Hendrika Entzian Quartett | Young Jazz | 20.30

La Nef Wissembourg | Duo Vincent Peirani/Emile Parisen | Jazz | 20.30

Marktstube Walldorf | Seán Treacy Band | 21.00

Musikantebuckl Oberotterbach | Twelfth Day | Folk | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | So-e Affetheater | 20.15

Badnerlandhalle Neureut | Boris Meinzer (Comedy) | TG Neureut-Benefiz | 20.00

Ev. Stadtkirche | Brass Night : Bläserkreis der Christuskirche/HfM-Hornklasse/Simon Höfele (Trompete) u. a. | 19.00

Filmpalast am ZKM | Berliner Philharmoniker/Yuja Wang (Klavier) | Prokofjew/Ljadow u. a. | Live-Übertragung | 19.30

Insel | Zwei im Dunkeln | ab 14 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Lampenfieber | Markus Veith | 20.00

K2 | Gatte gegrillt | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Immer ich | Ingo Börchers | 20.15

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

Kellertheater RA | Außer Kontrolle | Farce von Ray Cooney | 20.00

Kleine Kirche | HfM: Violine/Klavier | 12.15

Konzerthaus | Danceperados of Ireland | 20.00

marotte Figurentheater | Django – Die Rückkehr | 20.00

Schloss Gottesaue | Prima Abend Gesang | 19.30

Region

Alte Feuerwache MA | Vincent Pfäfflin | Comedy | 20.00

Figurentheater PF | Nix perfekt – der Charme des Makels | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Freie Bühne | 20.00

Reithalle Rastatt | Phoenixtheater: Hamlet | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Misery | Stephen King | 19.30

Theater BAD | Wer ist Max? | Schauspielcomedy | 19.30 | Sonny Boys | 20.00

Theater HD | Faust (Margarete) | Oper von Gounoud/Texte Elfriede Jelinek | 19.30

Theater treppab Bruchsal | Niemandsland | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Albert-Schweitzer-Saal | Ich bin, Ich bin da | Theologischer Fachtag | 10.00

Amerikan. Bibliothek | The Saddest King | Story in English | ab 6 J. | 16.15

Filmpalast am ZKM | KultPalast: Saturday Night Fever | 20.00

Kohi | Vernissage Rolf Hambrecht | 19.00

Schloss | Poetry Slam zur Ausstellung „Zweck fremd?!“ | 19.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Yoga Vidya Zentrum | Chakra Yoga | 18.30

Region

Casino Baden-Baden | Vertigo – Aus dem Reich der Toten | Jens Wawrczeck, Lesung | 20.00

Ettlinger Gastronomie | Champagnermenüs

Forum Cinema Offenburg | Shorts: Trinationales Filmfestival | www.shorts-offenburg.de