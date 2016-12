13.01.2017

Club/Live Musik

AKK | Crach Nacht: Jabba da McMoneysack/Steve Crocks u. a. | 20.00

Die Stadtmitte | Electronic Invasion | 23.00

Dorfschänke | Fat Birds | 21.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 17.00 | Lena Willikens (Kraut/Wave/Afro) | 23.00

Gotec | Tangoparty | 21.00

Jubez | Local Triple Night | Morf/Norma Tengelmann/Broncho Spasmus | 21.00

Kohi | Atlas Bird | Postrock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Le Trio For me-dable | Swing/Chansons | 20.00

Scruffys Irish Pub | Blues Box | Rock Covers | 20.00

Substage | Emmure | 19.00

Tollhaus | Max Mutzke | 20.00

Topsy | Krebs trifft Fahrrad | Flirtparty | 22.00

Z10 | Winterfest | 20.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Christian Steuber Quartett | 20.30

Eislaufhalle Baiersbronn | Eisdisco | 18.00

Güldener Engel Hockenheim | Seán Treacy Band | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Wildes Holz | 20.00

Kupferdächle PF | Karaoke-Abend | 19.00

Reithalle RA | Moritz & The Horny Horns | Benefiz | 20.00

Steinhäuser Hof Neustadt | Trio URVertrauen | Jazz | 20.30

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Chris Kramer & Beatbox’n | Blues meets Beatbox | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | So-e Affetheater | 20.15

Bad. Staatstheater | Tosca | 20.00 | Die Räuber | 20.00 | Wie der Soldat das Grammofon repariert | 20.00

ibz | Orient trifft Okzident in Märchengestalt | 20.00

Jakobus-Theater | Auf und davon | Gaunerkomödie | 20.00

K2 | Das Lächeln der Frauen | 20.00

Kammertheater | Rubbeldiekatz | 19.30

marotte Figurentheater | Die Ritter der Kokosnuss | 21.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 10.00 | Männer.Reifen | rastetter&wacker, Kabarett | 20.15 | Die Wunderübung | 20.30

Schloss Gottesaue | PreCollege im Konzert | 19.30

Tollhaus | Rating akut | A. Rating, Kabarett | 20.00

ZKM | Festival Les Femmes de GRM | Carte Blanche: Konzert von Evelyne Gayou | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Abba Gold – The Concert Show | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Grundeis – Vorfisch ist besser als Nachfisch | 20.00

Exiltheater Bruchsal | Eine Reise in den Süden | von B. Wendel | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Auf den Hund gekommen | Stadtgeschichte | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Offene Bühne | 20.00

Hohenstaufensaal Annweiler | Schöne Mannheims | Musikkabarett | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Die Csardasfürstin | Operette | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Waisen | 19.30

Theater Baden-Baden | Ein Känguru wie du | ab 8 J. | 10.00 | Gift. Eine Ehegeschichte | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Marketa Lazarova | CSSR, dt. UT | 19.00

vhs | Cranach und Luther | Vortrag | 19.30

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Kuba | Multivisionsshow | 20.00