13.07.2018

Club/Live Musik

Günther-Klotz-Anlage | India Summer Days | 17.00 | Vorfest: SWR3-Tag | Tonic | 18.00 | Kemi Cee | 20.45

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Otto-Dullenkopf-Park | African Summer Festival: Afrikamarkt/Symposium/Workshops | 10.00 | Fofana Nianga | 18.00 | Yelitza Laya | 21.00

Tollhaus | Alice Phoebe Lou | Pop/Rock | 20.30

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Zieglersaal | Balkan-TanzHaus | 20.00

Region

Burghof Neuleiningen | Phil | Phil Collins-/Genesis-Covers | 20.00

Festspielhaus BAD | Wollny & Rantala & Mozdzer | Jazzpiano-Gipfeltreffen | 20.00

Neuve-Eglise (Vallée de Villé/F) | Festival Décibulles: Hungry 5/Petit Biscuit/Catherine Ringer/Roméo Elvis u. a. | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Eröffnung Volkstheater-Festival | 17.00 | Theaterlabor: Furcht und Politik | 17.30 | Theaterlabor: Wortschatz | 19.00 | Ballett: Carmina Burana | 20.00 | Die Glasmenagerie | 20.00 | Theaterlabor: Freiheit, die ich meine | 20.30

Das Sandkorn | Die Wunderübung | Komödie | 19.30

Insel | Woyzeck-Projekt | 19.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Schloss Gottesaue | Terumi Oishibashi | Martynciow/Hosokawa u. a. | 16.00

St. Stephan | 13. K’her Nacht der Chöre | 19.00

Studentenhaus | Die Dreigroschenoper | Triater | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt? | ab 3 J. | 17.00

Wohnstift Rüppurr | Mandolinata | Grieg/Parry/Piazzolla u. a. | 18.30

Region

Erbprinz Ettlingen | Anatevka kurz-weilig + 4-Gang Menü | 19.00

Freilichtbühne Ötigheim | Dschungelbuch – Das Musical | 18.00

Hospitalkirche Schwäbisch Hall | Liszt-Meisterkurs Schloss Schillingsfürst | 18.30

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Rossini: L’equivoco stravagante | 19.00

Pferdeland-Restaurant Kollerinsel Otterstadt | Kasperle & die Piraten | Theater ab 3 J. | 15.30

Marktplatz BAD | Die Zähmung der zwei Widerspenstigen | Komödie | 20.30

Schloss Ettlingen | Der Kaufmann von Venedig | Komödie | 20.30

Schloss HD | Heidi | ab 6 J. | 10.00 | Anatevka | Musical | 20.30

Theater BAD | Wer ist wir und was hat Barbie damit zu tun? | ab 14 J. | 18.00

Theater PF | Falco – The spirit never dies | Musical-Ballett | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Konzert: Werke von D. Schnebel im Dialog mit Texten von M. L. Kaschnitz | 19.00

Ev. Stadtkirche | Auf ein Plausch mit Friedrich Weinbrenner | Stadtführung | 19.30

Kohi | G.A.P. Die Abenteuer des Prinzen Achmed | Stummfilmvertonung | 21.00

Kunstakademie/Schloss Scheibenhardt | Sommerausstellung/Offene Ateliers | 9.00

Messe | Global Sustainable Finance Conference

Schloss | Mythologie auf griechischer Keramik | 16.00

Sybelcentrum (Sybelstr. 11) | Sommerfest | 14.00

TafF (Belfortstr. 10) | Second-Hand-Basar/Flohmarkt | 12.00

Tierheim Daxlanden | Tierisch gute Geschichten + Lieder | E. Klingler/R. M. Wimmer | www.20stuehle.de | 18.00

vhs | Lern-t-räume analog + digital | Lange Nacht | 18.00

Vom Fass | Whisky Tasting | 19.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | Kunst in Bewegung: 100 Meisterwerke mit und durch Medien + Das Experimentalstudio des Polnischen Rundfunks | Ausstellungseröffnungen | 19.00