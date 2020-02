13.03.2020

Club/Live Musik

Alte Hackerei | March | 21.00

Amerikan. Bibliothek | Moonshine Dew | Bluegrass | 19.30

Die Stadtmitte | 90er Party | Mr. Ripley/Alex W. | 23.00

Hemingway Lounge | Lilly Thornton Quartett | 20.00

Jubez | Pat Metheny Tribute-Band | 20.30

Kohi | Postcards (Indierock)/Kira Sheppard and Jake Nicoll (Harpefolk) | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Trio Nostalgia | Tango | 20.00

P8 | Astroboy/Stonehenge | Punkrock | 20.00

Scruffys Irish Pub | Kevin Casey | Irish Folk | 20.00

Substage | Palm Valley | 20.00

Tollhaus | Bukahara | Weltmusik | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Zieglersaal | Balkan-Tanzhaus | 20.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Clara Vetter Trio feat. Max Treutner | 20.30

Halle02 HD | Bengio | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Mr. M’s Jazz Club | Duo Bassface | 19.00 | Tony Momrelle/Lisa Bassenge/Marc Marshall u. a. | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Der goldne Topf | 11.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater & ich | Komödie | 20.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Best of Helga Siebert | 20.15

Kammertheater | Bed of Roses | 19.30

Konzerthaus | The Music of Harry Potter | 20.00

leih.lokal Oststadt | Yue Wang (Sopran)/S. Pavlovic, D. Fueter, H. Höll (Klavier) | 20.00

Tollhaus | Jean-Philippe Kindler | Poetry Kabarett | 20.00

Region

Badner Halle RA | Dod | Gerd Dudenhöffer spielt Heinz Becker | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Alarm | Theaterstück | 20.00

Festhalle Liedolsheim | Junge Philharmonie K’he/David Böttcher (Schlagwerk) | Ciurlionis/Milhaud/Beethoven | 19.30

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Die drei Bonobos | Komödie | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Günter Nuth | Kabarett | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Adams Äpfel | marotte Figurentheater | 20.00

Reithalle RA | Marco Herrmann´s Comedy Cocktail | 20.00

Saalbau Neustadt | Ab in den Süden | Schlager-Musical | 20.00

Theater Baden-Baden | Der Vorname | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kreativwerkstatt (Rudolfstr. 5) | Sticken mit der Punchneedle | DIY-Workshop | 19.00

Messe | INVENTA – Messe für Garten, Haus und Einrichtung+ RendezVino – Messe für Wein, Genuss, Tasting | 12.00

TafF (Belfortstr. 10) | Second-Hand-Basar/Flohmarkt | 12.00

vhs | Alltag in China – Innenansichten | Vortrag | 19.00

Region

Casino Baden-Baden | Liebeserklärungen | Wladimir Kaminer, Lesung | 20.00

Herzogenriedpark MA | Mittelalterlicher Jahrmarkt | 15.00