13.10.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Tom Mess | 21.00

Dorfschänke | PsyKA: Sonicatomic/Domadora/Impuritan | 19.00

Gotec | Tangoparty | 21.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Hemingway Lounge | Boris Bagger Graffiti Guitars | 20.00

Jubez | Local Handicap Night | Dickes Blech & Freunde | 19.00

Jugendhäuser | 76respect: Jugend-Macht-Kultur | www.76respect.de

Kohi | Mori/Jakob Mayer | Singer/Songwriter | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Substage | You Me At Six | 20.00

Tollhaus | Philipp Dittberner | Jede Nacht Tour | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Byrn! | 20.30

Café Central Weinheim | Tim Vantol | 21.00

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz: Late Night Stranger | Aggregat | 23.00

Klag-Bühne Gaggenau | Anders | Vokalpop | 20.00

Pfingstbergschule MA | P. Demurishvili (p)/E. Ditzner (dr)/S. Seeleuther (g) | Blues | 20.00

Saal 51 Calw | Irish Night | Seán Treacy Band | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Rusalka | 19.30 | Karnickel | Komödie | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Suche impotenten Mann fürs Leben | Neues Hoftheater | 20.00

Die Käuze Waldstadt | Der eingebildete Kranke | 19.30

Insel | Farbenfroh & Schwarzgeärgert | ab 2 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

K2 | Himmel und Erde | J. Bruckschen/B. Gnann | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kleine Kirche | Rigulf Hefendehl | Gong-Konzert | 19.00

marotte Figurentheater | Geben Sie Acht! | Dittrich/Schmidt | 20.00

Sandkorn | Die Wunderübung | 19.30 | Frau Müller muss weg | 20.15

Schloss Gottesaue | Zeitgenuss: Kammerkonzert I & II | 18.00/20.00 | www.karlsruhe.de/zeitgenuss

Tollhaus | Pigor singt... | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Emmas Glück | Theater | 19.30

Chawwerusch Theater Herxheim | Wer die Wahrheit tut | 20.00

Festspielhaus BAD | Nijinsky | Ballett von John Neumeier | 19.00

Figurentheater PF | Nix perfekt – der Charme des Makels | 20.00

Kellertheater RA | Fünf Farben Rot | 20.00

Löwensaal Nöttingen | rastetter & wacker: Völlig DADA! | 20.00

Rantastic BAD-Haueneberstein | Mirja Boes | Comedy | 20.30

Theater BAD | marotte Figurentheater: Das kleine Gespenst | ab 4 J. | 11.00 | Sing Oper Stirb! | Operncomedy mit A. Postel | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Gespenster | Schauspiel von H. Ibsen | 19.30

Zum Goldenen Löwen Weingarten | Young Elites | Preisträgerkonzert Jugend musiziert | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

ibz | Frauen in Indien – Eine starke Rolle...? | Vortrag | 19.30

Kinemathek | Ein Haus in Ninh Hoa | D/Vietnam, dt. UT | Félicité | F/Senegal/B, dt. UT | 21.15

Orgelfabrik Durlach | Filmwoche: Tschick | 20.00

Prinz-Max-Palais | Berlinoise | Wilfried N’Sondé, Lesung | 19.00

vhs | Gelingende Partnerschaft mit GfK | Vortrag | 19.00

Weltladen | Einkommensarmut und Mindestlohnpolitik in Mexiko | Vortrag | 19.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00