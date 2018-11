14.12.2018

Club/Live Musik

Café Nun | Sarah Walk & Adam Barnes | 19.00

Die Stadtmitte | DJ Pneumatix (Mixed)/DJ Riple (Indierock) | 23.00

Dorfschänke | Go Ganta/un, deux, trois | 21.00

Gotec | Tangoparty | 21.00

Hemingway Lounge | Bodek Janke Song | 20.00

Jubez | No Sugar, No Cream & Friends | 20.00

Kohi | Schubsen Postpunk + Jimi Satan Black Punk | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

MultiKulti | Latin X-Mas | DJ Prestige Latino | 22.00

Scruffys Irish Pub | Holzklasse | Folkrock | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Zieglersaal | Balkan-Tanzhaus | 20.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Christoph Mudrich Trio feat. Anette von Eichel | 20.30

Klag-Bühne Gaggenau | Talking Horns | 20.00

Schloss Ettlingen | Jazzchor Ettlingen | Weihnachtskonzert | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | How to Date a Feminist | Komödie | 19.00 | Am Königsweg | 20.00

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 19.30

Insel | Die K’her Stadtmusikanten | Kleinkinderkonzert | 9.30

Jakobus-Theater | Macke Macke | Komödie | 20.00

K2 | Mamma Macchiato | Satirisches Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Jahresrückblick | Helga Siebert | 20.15

Kleine Kirche | E. Jung (Klavier) | 12.15

marotte Figurentheater | Der kleine König feiert Weihnachten | ab 3 J. | 9.30 + 11.00 | Adams Äpfel | 20.00

Schloss Gottesaue | Aschenputtel | Musiktheater ab 5 J. | 11.00 | Preisträgerkonzert Heinz-Kunle-Wettbewerb | 19.30 | HfM-Studierende Komposition | 19.30

Tempel | Das Königsbuch | Tiyatro Diyalog | 11.00

Tollhaus | Cavewoman | Komödie | 20.00

Region

BadnerHalle RA | 30 Jahre Vocalensemble RA | & Les Favorites | Bach: Weihnachtsoratorium I, II, IV & VI | 19.30

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Weihnachtsträume mit Patrick Lindner | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Schöne Bescherung – Vocatello | Jazz/Weihnachtsjingles | 20.00

Exil-Theater Bruchsal | Adel verpflichtet | Krimikomödie | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | La Cetra Barockorchester & Vokalensemble | Monteverdi/Gabrieli u. a. | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Freie Bühne | 20.00

Jugendstilfesthalle Philippsburg | Stephan Bauer | Kabarett | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Otello darf nicht platzen | Komödie | 20.00

Palatinum Mutterstadt | Chako Habekost | 20.00

Schloss Schwetzingen | La verità in cimento | Oper von A. Vivaldi | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der nackte Wahnsinn | 19.30

St. Georgskirche Kandel | Weihnachtsbolero – Detlef Steffenhagen | 19.00

Theater Baden-Baden | Cabaret | Musical | 20.00

Theater PF | Falco – The Sprit Never Dies | Musical-Ballett | 19.30

Zwinger HD | Mein Kampf | Farce von G. Tabori | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Teen Time in engl. Sprache | 16.15

Boesner Künstlerbedarf | Mischtechniken mit Acrylfarben | P. Ganzenmiller, Workshop I | 14.00

Coffeein (Kaiserstr. 9) | Ritter vom BKA #1 | Max Müller, Lesung | 20.00

Kinemathek | Have a Nice Day | China, dt. UT | 21.15

Rathausgewölbe Durlach | Weihnachts-Künstlermarkt | 11.00

Regierungspräsidium | 26. K’her Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst/Kunsthandwerk | 11.00

Städt. Galerie | Mit Kindern ansehen | Int. Eltern-Kind-Workshop (ab 3 J.) | 15.00

Region

Dörrenbach | Dornröschen-Weihnachtsmarkt

Illingen | Weihnachtsmarkt

Schloss Bad Bergzabern | Weihnachtl. Karolinenmarkt | 14.00

Stadthalle Gernsbach | deutsch, nicht dumpf. Ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten | Thea Dorn, Lesung | 19.00