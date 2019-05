14.06.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Alex Wellington (Mixed)/K.I.Z.-Party | 23.00

Dorfschänke | Go Ganta | 20.00

Hemingway Lounge | Monika Herzig Acoustic Project | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Z10 | Sommerfest | 20.00

Region

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | MEP | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Rhythm & Blues extra: Night of the Saxophones | 20.00

Maimarktgelände MA | Maifeld Derby: Komfortrauschen/Alcest/Odd Couple/Wayne Graham/Linus Volkmann/Hot Chip u. v. a. | 16.30

Schloss Pfedelbach | Early Folk Trio | Weltmusik | 18.30

Speyer | Kult(o)urnacht | 19.00



Bühne/Klassik

Alte Hackerei | Stand-up Comedy Night: Jochen Prang + Gäste | 20.30

Bad. Bühn | De Bädschler (…oiner isch immer de Depp) | 20.15

Bad. Staatstheater | Tosca | 19.30 | Probeliegen | 20.00

Das Sandkorn | Summertime! | 20.15

Insel | Hedwig and the Angry Inch | ab 15 J. | 19.00

K2 | Gut gegen Nordwind | 20.00

Kleine Kirche | Lieder am Mittag | HfM-Studierende | 12.15

Kohi | Christian Schmid | Vernissage | 19.00 | Der Stachel im Gesäß der Bourgeoisie | Kaleb Erdmann/Jakob Mayer | Musikkabarett | 21.00

marotte Figurentheater | FEM Fatale Improthater: Live in der Marotte - Alea iacta est | 20.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Schlagzeug | 19.30

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Hélène Grimaud (Klavier) | Chopin/Debussy/Satie/Schumann | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Freie Bühne | 20.00

Theater Baden-Baden | Clara | Oper von V. Bond | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Artist Talk | 17.30 | reststayol | D/TR, dt.+ engl. UT | 19.00 | Voltrans | TR, engl. UT | 20.00

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Kinemathek | Doclisboa 1 | 17.00 | Doclisboa 2 | 19.00 | Doclisboa 3 | 21.15

Region

Hist. Bibliothek RA | Reisende und Reiseziele in der Geschichte | Ausstellungseröffnung | 19.00

Vorderweidenthal | Kerwe