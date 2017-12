15.12.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Sick Hyenas & DJ Pfinztal Tigers Soul Club | Garage-Rock | 21.00

Die Stadtmitte | 2000er Party | 23.00

Dorfschänke | Kauwela | Funk | 21.00

Jubez | Local Triple Night | Black Days End/Resistance/Najenko | 20.00

Kohi | Bird Berlin | Glitzerpop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Musentempel | Sing’n String Affair | Jazz/Pop | 20.00

Nun Kaffeehaus | Kim Janssen | Pop | 20.00

P8 | Paddeln Ohne Kanu/Kuballa/Krasser Fahrstil | Punkrock | 20.00

Scruffys Irish Pub | Livemusik | 20.00

Substage | Alison Moyet | 21.00

Topsy | Let’s Date Flirtparty | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Tingvall Trio | 20.00

Café Central Weinheim | Jess & The Ancient Ones/Carnonta/Anomalie | Psychedelic Rock | 21.00

Karlstorbahnhof HD | Gato Preto | World-Electro | 22.00

Maimarkthalle MA | Broilers | 20.00

Steinhäuser Hof Neustadt | Sammy Vomácka solo | Jazz | 20.30

Weintorsaal Schweigen-Rechtenbach | Regina Degado & Grupo Acustico | Latin/Pop/Jazz | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Tom Sawyer und H. Finn | 11.00 | Die lustigen Nibelungen | Operette | 19.00 | Die Goldberg-Variationen | Musical | 20.00

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | 20.00

K2 | Schöne Bescherung | Weihnachtsrevue | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Schon rum? | Thilo Seibel, politischer Jahresrückblick | 20.15

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kleine Kirche | Anita Hoffmann (Klavier) | 12.15

marotte Figurentheater | Der kleine König feiert Weihnachten | ab 3 J. | 9.30 + 11.00 | Die Weihnachtsgeschichte | 20.00

Mikado | Sunna Huygen | Kabarett | 20.00

Schloss Gottesaue | Wege zu Schubert | 19.30

ZKM | Resonanzen live | L. C. Friederich/L. Rehm : Performance && | 15.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach | Die Weihnachtsgeschichte nach Ch. Dickens | 15.00

Chawwerusch-Theater Herxheim | Palz goes Paradise | 20.00

Congress Centrum PF | Paul Panzer | Comedy | 20.00

klag-Bühne Gaggenau | Nils Wogram & Vertigo Trombone Quartet | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Drache | 20.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Die rote Herberge | Gruselkrimi | 20.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Schlosskapelle HD | Adventsmusik für Orgel und Trompete | Corelli/Händel u. a. | 14.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Mondlicht und Magnolien | 19.30

St. Georgskirche Kandel | Konzert bei Kerzenschein | 19.00

Theater BAD | Kinder der Sonne | 20.00

Theater HD | Don Giovanni | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Insel | Thementag Familie | Workshops ab 10 J. | 10.00

Jubez | jubezmade Design Markt | 14.30

Kinemathek | Am Rande | Georgien, dt. UT | 19.00 | Liebe auf Sibirisch | D, dt. UT | 21.15

Regierungspräsidium | K’her Weihnachtsmesse für angewandte Kunst/Kunsthandwerk | 11.00

Region

Kupferdächle PF | Quizmas | 19.00

Schlossgarten Bruchsal | Schlossweihnacht | 15.00

Schlossgarten Schwetzingen | Kurfürstlicher Weihnachtsmarkt | 17.00