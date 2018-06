15.06.2018

Club/Live Musik

Amerikan. Bibliothek | Singalong Concert: Andy Riedinger/Tom Fischer/J.S. Schmidt | 19.30

Circus3000 | Bubukiller + Mangiatutti | Simone van gen Hassend (Performance)/Messer und Gabel (Songwriter) | 20.00

Die Stadtmitte | KA Rocks Festival: Futile/Royal Turds/Sons of Sounds/Indecision/Sickboyz/Tom Mess | 18.00

Jubez | Dead Man’s Boogie/Storm | Punk/Rock | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Substage | Meshuggah | Metal | 20.00

Tollhaus | Rieke Katz feat. Joo Kraus | Pop/Jazz | 20.30

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Thomas Siffling Groove Quartett | 20.30

Café Central Weinheim | Rise of the Northstar/The Butcher Sisters | Hardcore | 21.00

Deutsches Weintor Schweigen-Rechtenbach | Bazar et Bémols | Groove/Jazz/Reggae | 19.00

KHK Kunststoffhandel Eggenstein | David Blair | Singer/Songwriter | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Echoes of Swing | 20.00

Kurpark Bad Herrenalb | Unduzo | A Cappella | 19.00

Maimarktgelände MA | Maifeld Derby: Jon Hopkins/Nils Frahm/Deerhunter/Cocaine Piss/Phantom Winter/Kreisky u. a. | 16.30

Steinhäuser Hof Neustadt | Trio KlangCraft | Jazz | 20.30

Strasbourg | Electrogroove Festival | contre-temps.net



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett : Romeo und Julia | 20.00 | Poetry Slam : Dead and Alive | 20.00 | Abfall der Welt | 20.00

Jakobus-Theater | Wir sind die Neuen | Komödie | 20.00

Das Sandkorn | Königin der Farben | 11.00 | Komödie der Irrung | 19.00

K2 | Gut gegen Nordwind | Ralf Bauer/Gisa Zach | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | VoKAlis | A Cappella | 12.15

marotte Figurentheater | Django – Die Rückkehr | 20.00

Schloss Gottesaue | Bach-Konzerttag | 19.30 | The 10th Night of the Profs | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt? | ab 3 J. | 17.00

vhs | Bonjour! oder Könnten wir bitte beim Text bleiben? | Theater | 19.30

Region

Hoftheater Öhringen | P. Thalheimer (Flöte)/A. Hartmann (Hammerflügel) | Mozart/Beethoven | 18.30

Marktplatz BAD | Die Zähmung der zwei Widerspenstigen | Komödie | 20.30

Pfalzklinikum Klingenmünster | Kleine Frau, was nun? | Chawwerusch-Theater | 18.30

Schloss HD | Heidi | ab 6 J. | 9.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | The True Story of the 3 Little Pigs! | Stories auf Englisch ab 6 J. | 16.15

Aurum Weinbar | Eine Reise durch Sri Lanka | 5-Gänge-Menü | 19.00

Gedok | Kuhhorn am Orion | L. Ammertal/I. Kiefer/R. Kress-Fricke, Lesung | 14.30

Kinemathek | Die Geträumten | A | 19.00 | Camino a La Paz | Argentinien, dt. UT | 21.15

Kurbel | Stimmen erzählen | Kurzfilme (Textwerkstatt mit jungen Flüchtlingen) | 16.00

Orgelfabrik Durlach | Planetarium | Sterne Live | 16.00 | Entdecker des Himmels | 18.00

Rathaus am Marktplatz | Waschweib Mimi und der Adel | Stadtführung | 20.30

Schloss | Berufsverbote | Zeitzeugengespräch | 16.00

Vom Fass | Whisky Tasting | 19.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Bürgerpark Bruchsal | 7. Bergfried Spectaculum | 12.00

Museum im Ritterhaus Offenburg | Skandal in Togo | Vortrag zur Dauerausstellung | 19.30

Probenfabrik Bruchsal | BLB: Die Weiße Rose lässt Euch keine Ruhe! | Szenische Lesung | 11.00

Ursula-Blickle-Stiftung Kraichtal-Unteröwisheim | art.poetry.space | Maren Kames/Denise Winter, Jörg Piringer, BAR (Band am Rhein) | 19.00