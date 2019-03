15.03.2019

Club/Live Musik

AKK | Egomey/Herzparasit/Circus of Fools | Metal | 20.00

Alte Hackerei | DJ: Get Hypnotized | Garage Indie Power | 22.00

Die Stadtmitte | Master T (Mixed)/Alex Wellington (80er Party) | 23.00

Dorfschänke | DJ Tom | Soul/Funk/Balkan | 21.00

Gotec | Tech7Crew | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Tone Gallery do Lennie Tristano | 20.00

Jubez | Marco Augusto & Eros Amaretti | Italo-Bands | 20.30

Kohi | Meystersinger | Akustikelektro | 21.00

Lottis Traum | Triaz | Sofakonzert | 19.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Trio Atembogen | Klezmer | 20.00

P8 | Backwards Charm (Dreampop)/Attic Stories (Pop-Punk) | 19.00

Substage | Swiss & die Andern | 20.00

Tollhaus | Funny van Dannen | Liedermacher | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Neuer Deutscher Jazzpreis: Renaud Garcia-Fons (Kontrabass solo) | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Regina Fischer 4tett | 20.30

Café Central Weinheim | The Scarlet/Idiots in the Crowd/The Dullahans | Irish Rock | 21.00

Haus am Westbahnhof LD | Simon & Garfunkel Tribute Duo | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Rock 12: B.A.N.K./First Cream/Mac’s/Out of the Shades | 20.00

Kupferdächle PF | Open Stage | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Duo Bassface | 19.00 | Mr. M’s Jazzclub: Marc Marshall & All Stars Band/Nik West/Cosmo Klein u. a. | 20.00

Palais Thermal Bad Wildbad | KlangWasserCocktail | 18.00 + 19.15 + 20.30

Schütte-Keller Bühl | Wildes Holz | Rock/Pop/Klassik | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Francesco Buzzurro(Gitarre) | Jazz/Weltmusik | 20.00

Villa Lina Bad Herrenalb | Catalina & Harry | Pop/Latin | 20.00



Bühne/Klassik

Alte Hackerei | Stand-up Comedy Night | 20.30

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Kinderkammerkonzert: Karneval der Tiere | 11.00 | Anna Bolena | 19.00

Das Sandkorn | Wir Kinder vom Bahnhof Zoo | 19.00 | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater und ich | Komödie | 20.00

K2 | Glorious! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Götzseidank | Götz Frittrang | 20.15

Kammertheater | Achtung deutsch! | 19.30

Kleine Kirche | Tvrtko Emanuel Galić (Violine)/Hana Kang (Klavier) | Mendelssohn/Bartholdy/Bruch | 12.15

marotte Figurentheater | Ali Baba und die vierzig Räuber | ab 5 J. | 17.00

Region

Alex-Huber-Forum Forst | Chako Habekost | 20.00

BadnerHalle RA | Cinderella | Klassisches Moskauer Ballett | 19.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Geschichten aus dem Wiener Wald | 20.00

Figurentheater PF | Nix perfekt – Der Charme des Makels | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Vincent Pfäfflin | Comedy | 20.00

Melanchthonhaus Bretten | Konrad Adenauer | Theaterstück | 19.30

Reithalle RA | Marco Herrmann’s Comedy Cocktail | 20.00

Theater Baden-Baden | Nur drei Worte | Komödie | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Wonderful Earth | Stories auf Englisch ab 6 J. | 16.15

Bad. Landesbibliothek | Die dt. Monarchien des 19. Jh. | Vortrag | 19.00

BBK | Tag der Druckkunst | 15.00

Jubez | jubezmade Designmarkt | 17.30

Kinemathek | Stummfilmfestival | Das Alte Gesetz | 19.00 | Der Fluch | 21.30

Messe | Inventa: Garden/Living/Eco Building + RendezVino | 12.00

Rathaus am Marktplatz | Eröffnung Karlsruher Wochen gegen Rassismus | 19.30

Schloss | Wissenschaftler der NS-Zeit | Zeitzeugengespräch | 16.00

Stadtarchiv | Die Verletzung der Menschenwürde durch städtisches Verwaltungshandeln | Workshop | 17.00

TafF (Belfortstr. 10) | Second-Hand-Basar | 12.00

vhs | Thomas Morus: Utopia | Vortrag | 19.30

Region

Liederhalle Stuttgart | blickfang | Designmesse | 12.00

Kulturhalle Remchingen | Historischer Abend zum 1250jährigen Jubiläum Singen | 19.00