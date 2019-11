15.11.2019

Club/Live Musik

AKK | Engineers Without Borders: Techno für Kenia | 20.00

Alte Hackerei | Khemmis/Iron Walrus | 21.00

Die Stadtmitte | 90er Party | 21.00

Dorfschänke | Cobra Express | 21.00

Festhalle Durlach | J.B.O. | 20.00

Hemingway Lounge | Jo Bartmes Trio Elisa | 20.00

Jubez | Inklusive Disco Party für junge Menschen mit/ohne Beeinträchtigung | 18.00 | El Flecha Negra/Fusionary Latin Roots | Cumbia/Reggae/Mestizo | 20.30

Kohi | Vernissage Tom Signier | 19.00 | Oberst Panizza | Synthwave | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Desafinados | Klezmer meets Latin | 20.00

Scruffys Irish Pub | Andy Falk | Rock | 20.00

Substage | World Percussion Duo: Abhirup Roy/Pedro Weiss Tabla Melody | 20.00 | Kuult | 19.30

Topsy | 90er Party | 22.00

Weiße Rose Oberreut | Terror & Supports | Hardcore | 19.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Bundesjazzorchester | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | South West Old Time All Stars feat. Trevor Richards | 20.30

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Jazztival | Jazzchor Freiburg | 19.30 | Evelyn Huber & Sirius Quartett | 21.30

Café Central Weinheim | P.I.Y. Punkrock Karaoke: Sons of Explosivos | 21.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | The Cashbags | Johnny Cash-Show | 20.00

Heiliggeistkirche HD | Enjoy Jazz: Liturgical Jazz Concert: Mass by Tord Gustavsen | 20.00

Palais Thermal Bad Wildbad | KlangWasserCocktail | 18.00 + 19.15 + 20.30

Parktheater Lahr | Vida! | Nicole Nau/Luis Pereyra, Tangoshow | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Struwwelpeter - Shockheaded Peter | 20.00 | Passion - Sehnsucht der Frauen | 20.00

Das Sandkorn | Der Steppenwolf | 19.00

K2 | Nein zum Geld | 20.00

Kammertheater | Tussipark | 19.30

Kleine Kirche | Doha Kim (Violine)/Soojung Daria Kim (Klavier) | Beethoven/Ravel u.a. | 12.15

marotte Figurentheater | Die Königin der Farben mit Live-Musik | ab 5 J. | 17.00

Musentempel | Komponistinnen | Tonja Cuic (Klavier) | 20.00

Schloss Gottesaue | Prof. C. Ostertag (Violine)/Prof. M. Ostertag (Violoncello)/H. Staemmler (Klavier) | Schubert/Brahms | 19.30

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 20.00

Tollhaus | Familie Flöz: Hotel Paradiso | Maskentheater | 20.00 | Quichotte | Stand-Up Comedy | 20.00

Region

Altes Rathaus Bretten | Duo mit ohne! | Musikkabarett | 19.30

Chawwerusch Theater Herxheim | Summ Summ | Theater über Bienen | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Thomas Quasthoff | Jazz-Session zum 60. | 20.00

Figurentheater PF | Wunderkammer - Betrachtungen über das Staunen | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Aydin Isik | Kabarett | 20.30

Theater Baden-Baden | Robinson & Crusoe | ab 10 J. | 10.00

Theater PF | Bella Figura | Komödie | 19.30 | Alles was Sie wollen | Komödie | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Mermaid | Stories in English ab 6 J. | 16.15 | TeenTime | 16.15

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Café Nun | Philosophische Ambulanz | Kolloquium Prof. H.-U. Nennen | 11.30 | Brot & Kunst-Lesebühne | 20.00

Im Schlachthof | Sicherheit heute und morgen | Workshop des BMBF | 19.00

Kinemathek | Climax | Tanzfilm F, dt. UT | 19.00 | Gott existiert, ihr Name ist Petrunya | dt. UT | 21.15

Regierungspräsidium | Bunte Bande | Inklusive Lesung 1.-4. Kl. | 9.30 + 12.30 | Jón Gnarr | Dt.-isländische Lesung/Gespräch | 20.15

Schloss | Vorformen von Archäologie und Museum in der Antike | 16.00

vhs | Theodor Fontane zum 200. Geb.-Tag | Lesung/Vortrag | 18.00 | Die Ukraine nach der Präsidentschafts- und Parlamentswahl | Vortrag | 19.00

ZKM | Free to Rock – How Rock’n’Roll Helped End The Cold War | Filmscreening | 19.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Namibia | Multivisionsshow | 20.00

Messe Pirmasens | Kreativvitti: Fachmesse Kultur-/Kreativwirtschaft | 10.00

Parc Expo Strasbourg-Wacken | ST-ART: Europ. Messe für zeitgen. Kunst/Design | 11.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Die unerlässliche Bedingung des Glücks | Renate Feyl, Lesung | 20.00

Städt. Galerie Bietigheim-Bissingen | Familien-Fun-Freitag | 15.00