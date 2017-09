15.09.2017

Club/Live Musik

El Tesoro | Viva Mexico | Ana Lorena Villatoro (voc/g) | 20.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Hemingway Lounge | Laurie Jones | 20.00

Kohi | Gewalt/Melvin Raclette | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Folk Law | Folkrock | 20.00

Tollhaus | Heinz Ratz/Strom & Wasser | 20.30

Topsy | Topsy Fever: Ü25 Deluxe Clubbing Night | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Judith Goldbach Quartett | 20.30

Museum Frieder Burda BAD | SWR3 Live-Lyrix | 19.30

St. Leodegar Steinfeld | Barbara Dennerlein | Jazz meets Churchorgan | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Jakobus-Theater | Demokratische Dekadenz oder die Kausalität des Fleisches | Seniorenkabarett Graue Zellen | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Klarinettentrio | 12.15

Orgelfabrik Durlach | Hochzeitsnacht in der Rue Morgue | 20.00

Sandkorn | Love Letters | 20.15 | Die Wunderübung | 20.30

Wohnstift Rüppurr | I. Delemarre (Sopran)/H. Paulus (Flöte)/N. Alvarenga (Klavier) | Saint-Saens/Debussy u. a. | 18.00

Region

Bergkirche Bad Bergzabern | AlberTrio | Beethoven/Dvorak/Cras | 19.00

Freiraum RA | Bros Comedy | 20.30

Zeitraumexit u. a. MA | www.wunderderpraerie.de | Int. Festival für Performancekunst & Vernetzung



Lesung/Vortrag/Film+

Hoser + Mende (Karlstr. 76) | Eingeschlossen nach Ladenschluss: Stöbern, Schmökern und Genießen | 19.00

Kinemathek | Mr. Long | Japan/Taiwan/Hongkong, dt. UT | 19.00 | Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes | D | 21.15

Schauburg | K’her Doku: Geschichten aus der Heimat | Premiere | 19.00

Schloss | Massenmotorisierung in der NS-Zeit | 16.00

Tollhaus | Auf dem richtigen Weg für unser Land | W. Kretschmann | 17.30 | Menschenrechte – Du hast die Wahl | Podiumsdiskussion | 19.30

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | Paik’s Virtual Archive | Lesung | 20.00

Region

Ettlingen | Blue Night Shopping Lounge | 18.00

Gernsbach | historisches Altstadtfest | 19.00

Schlosshof Ettlingen | Open Air Kino: Vier gegen die Bank | 20.30