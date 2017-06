16.06.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | New Noise: Integrity | 19.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Hemingway Lounge | Classic Affairs | 20.00

Lago | Three Kings | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

NCO Club | www.mashody.de | Festival der BMX-/Skate-/Hip Hop-/Parkour-/Tricking-Szene | Snowgoons/Sea Time/Suffers/DJ Competition u.a.

Topsy | Ü25 Deluxe Clubbing Night | 22.00

ZKM | next generation 7.0: Sensorik | Festival für elektron. Musik | 10.00

Region

Kloster Maulbronn | Rolston String Quartet | Beethoven/Ravel u. a. | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Rhythm & Blues: The Night of Saxophones reloaded | 20.00

Kurhaus Bad Herrenalb | die neue Welle Chill Out Lounge | 16.00

Maimarktgelände MA | Maifeld Derby | Bilderbuch/Trentemøller/Sohn/Cigarettes After Sex/Why? u. a. | 16.30

Villa Lina Bad Herrenalb | Absinto Orkestra | Balkan Night | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Antigone | 20.00 | Angriff auf die Freiheit | 20.00

dm Arena | Ninja Warrior Germany | TV-Aufzeichung | 13.00 + 17.00 + 21.00

Kleine Kirche | HfM: Karidion Brass | 12.15

marotte Figurentheater | Ritter Parzival | ab 7 J. | 19.00

Schloss Gottesaue | Wettbewerb für das Lied des 20. Jhdts | 14.00 | Benefizkonzert Lyceum Club | 19.30 | Bach und die zeitgenössische Klaviermusik | 19.30

Region

Gartenschau Bad Herrenalb | Der eingebildete Kranke | Komödie | 20.30

Kulturhof Flachsgasse Speyer | Kulturbeutel Festival | Das Leben – Ein Spiel? | 15.00 | Club der Toten Dichter: Peter Lohmeyer & Reinhardt Repke | 20.00

Schloss Favorite RA | Berliner Hofkapelle | Quantz-Collegium | 20.00

Schloss HD | Avanti Italia! | Philharm. Orchester HD | 20.30

Stadthalle Gengenbach | BLB: Ärger mit Harry | 20.00

Theater BAD | Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Circus3000 | Einführung in die Avaritenforschung | Vortrag/Performance | 20.00 | Wanda Sprenger | Performance | 21.00 u.a.

Kinemathek | Mali Blues | D, dt. UT | 19.00 | Kleinstadt | Schweden, dt. UT | 21.15

Landesmedienzentrum | Zuflucht – Chronik einer Prüfung | Filmdoku | 18.00

Schloss | Aus Fremden werden Freunde – Faszination Orient | 16.00

Stadtmedienzentrum | Zuflucht – Chronik einer angekündigten Prüfung | Dokufilm über Flüchtlinge | 18.00

Substage | Zerstöre nicht deine Lebensgrundlage! | Diskussion | 19.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Frank-Loebsches Haus LD | Weintage der Südl. Weinstraße | 16.00

Weincampus Neustadt | Vinocamp Deutschland | 10.00