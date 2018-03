16.03.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Coconuts/Grim Lily/Handkäs’ Ede u. a. | Surf-/Punkrock | 21.00

Dorfschänke | Radio live | 21.00

Erdbeermund | BLIG Wohnstubendisko: The Micronaut | 22.00

Festhalle Durlach | Barock | AC/DC-Tribute | 20.00

Gotec | David Mohr B-Day | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Randi Tytingvag Trio | 20.00

Jubez | Local Double Night | Toxicated Bambi/Second Sally | 20.30 | Justin Sullivan solo | 20.30

Kulturhaus Mikado | Gentle Horns | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Substage | Kuult | Pop | 19.30

Tempel | Cristiano Matos | Songwriter Tour | 20.00

Tollhaus | Klaus Hoffmann | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Quadro Nuevo & Cairo Steps | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Little Vintage Orchestra | 20.30

Café Central Weinheim | Ex-Gluecifer/Bloodlights/Roadrage | Hardrock | 21.00

Kupferdächle PF | Willer | Singer/Songwriter | 20.00

Musicpark Maulbronn | Seán Treacy Band | 21.00

Musikantebuckl Oberotterbach | Hallo Julia! | Musikkabarett | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Meisterklasse | 20.00 | Nachtklänge : Frankenstein | 21.00

Das Sandkorn | In An Unusual Way | 20.15

Jakobus-Theater | Auf und davon | Komödie | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | Comedy mit Musik | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Tod dem Seniorenteller | Volkmar Staub + Diebold Maurer | 20.15

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Cello/Klavier | 12.15

marotte Figurentheater | Die drei Räuber | ab 4 J. | 17.00 | FEM Fatale | Impro-Theater | 20.00

Region

BadnerHalle RA | Patrick Linder: Gefühle der Heimat | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Alain Frei | Comedy | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Mr. Bond | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Daniel Reinsberg | Puppet Entertainment | 20.30

Löwensaal Nöttingen | Poems on the rocks | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche | Wilde Reise durch die Nacht | 20.00

Theater BAD | Reise zum Mittelpunkt der Erde | ab 10 J. | 10.00 | Sonny Boys | 20.00

Theater HD | Faust (Margarete) | Oper von Gounoud/Texte Elfriede Jelinek | 19.30

Theater treppab Bruchsal | Schwalbenkönig | 11.00

Waldseehalle Forst | Chako Habekost | Mundart-Comedy | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Karlsruher Historiker in den Verwerfungen des 19. und 20. Jh. | Vortrag | 19.00

Gedok | Vernissage „Aschenputtels Lust“ | Lesung + Tango | 19.00

HWK Gärtnerei Grötzingen | Ostermarkt | 10.00

Kinemathek | Tartüff | 19.00 | City Girl | 21.30 | Stummfilme + Livemusik

Kohi | Stefan Wäldele – Spoken Word Performance | 21.00

Messe | Inventa – Inspiration für mein Zuhause + RendezVino | 12.00

Schloss | Wie das Fernsehen unser Leben verändert hat | Zeitzeugengespräch | 16.00

Waldzentrum (Linkenheimer Allee 10) | Wilde Tiere in der Stadt | Vortrag | 19.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | Gedächtnisse der Schrift – die Konfliktzonen | Podiumsdiskussion | 18.00 | Dia-Logos: Ramon Llull und die Kunst des Kombinierens | Ausstellungseröffnung | 19.30

Region

Halle 02 HD | BeatBasar | 15.00

Liederhalle Stuttgart | blickfang | Int. Designmesse | 12.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Bonsoir, Herr Kommissar! | Frz. Krimiabend mit Musik | 20.00