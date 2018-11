16.11.2018

Club/Live Musik

A&S Bücherland | Duo Desafinados | 20.00

Alte Hackerei | Front/Phileas Fogg | Punk | 21.30

Culteum | Tieftontherapie: DJs Phentix/Wingz | Drum’n’Bass | 23.00

Die Stadtmitte | New Noise: Der Weg Einer Freiheit/Bait | 19.00 | DJ Manual (Mixed)/Alex Wellington (80er Party | 23.00

Dorfschänke | Sandy Campos Bluesmama | 21.00

Hemingway Lounge | Ulf & Eric Wakenius (g) | 20.00

Jubez | Local Double Night: Sonnenblumen of Death/Mothers’s Head | 20.30

Kohi | Belgrad (Postpunk)/Skinny Peaches (SubPop) | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Dominik Uhl und Kiyo | Singer/Songwriter | 20.00

P8 | Techno Party | 23.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz | SWR New Jazz Meeting | 20.00

Altes Rathaus Bretten | Fleadh | Irish Folk | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Jazzabella | 20.30

Bundschuh Untergrombach | Seán Treacy Band | 21.00

Café Central Weinheim | Threatin | Hardrock | 21.00

Europa-Park Rust | Rolling Stone Park: The Flaming Lips/Kettcar/Nada Surf/Anna Calvi/John Grant u. a. | 17.00

Haus am Westbahnhof LD | Heimat | acoustiCookies & Arthur Hackert | Texte/Musik | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Trommelfieber: Peter Götzmann & Friends & Kids | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Michael Krebs | Indie Liedermacher | 20.00

Palais Thermal Bad Wildbad | KlangWasserCocktail | 18.00 + 19.15 + 20.30

Reithalle RA | Ray Wilson: Genesis Classics | 20.00

Rosengarten MA | Katie Melua | 20.00

Stadthalle HD | Enjoy Jazz | Mashrou’ Leila/Zenobia & Habibi Funk | 20.00

Turnhalle Gimmeldingen | Ben Waters | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Das Büro (Performance) | 18.30 + 20.05 | Tosca | von G. Puccini | 20.00 | Europa flieht nach Europa | 20.00

Das Sandkorn | Macho Man | Komödie | 19.30

K2 | Frau Knöpfle & ihre Herrenkapelle | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Uwe Wallisch, der Frauenversteher | Erik Lehmann | 20.15

Kammertheater | Rain Man | 19.30

Kleine Kirche | L. Edler (Mezzosopran)/K. Ortner (Klavier) | Bach/Schubert | 12.15

marotte Figurentheater | Die Königin der Farben | ab 5 J. | Director’s Cut (FEM Fatale Improtheater) | 20.00

Otto-Dullenkopf-Park (Zirkuszelt) | People On A Stage | MaCompagnie, neuer Zirkus | 20.00

Schloss Gottesaue | Dr. Hermann Büttner Klavierwettbewerb | 10.00 | Letzte Stimmen | Lit. Konzert in Erinnerung an Peter Härtling | 19.30 | MusikGymnasium in concert | 19.30

Tollhaus | Cirque Eloize | 20.00

Region

Erwin-Braun-Halle Oberkirch | BLB: Der nackte Wahnsinn | 20.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Ramon Chormann | Mundart-Kabarett | 20.00

Pôle Culturel Drusenheim | Henner bei den Jenischen | Mundart-Theater | 20.00

Saalbau Neustadt | Kastelruther Spatzen | 19.30

Stadthalle Gernsbach | Der Brandner Kaspar kehrt zurück | 19.30

Theater Baden-Baden | Lehman Brothers | 19.00

Theater PF | Falco – The Sprit Never Dies | Musical-Ballett | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Teen Time in engl. Sprache | 16.15 | Walk With Vanessa/Weird! | Stories auf Englisch ab 6 J. | 16.15

HfG | Matters of Communication | Tagung Dt. Gesellschaft für Designtheorie/-forschung | www.dgtf.de

Kinemathek | Fanny und Alexander | Schweden/F/D | 17.00 | tanz: Girl | Belgien, dt. UT | 19.00 | Pride Night: Romeos | D | 21.15

KIT (Ehrenhof) | Nacht der Wissenschaft | 20.00

Prinz-Max-Palais | Riesengeschichten | Vorlesetag ab 5 J. | 15.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | Dieter Huthmacher (Mundart) | 19.30 | Jasper und sein Knecht (dt.-nl.) | 20.15

Romy Ries Concept Store | Hyggeliger Abend | 16.00

Schloss | Echnaton und die Amarna-Zeit | Vortrag | 16.00

vhs | La sonrisa del ornitorrinco | Buchvorstellung in dt./spanisch | 18.30

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | Kleine Einführung in die Netzsicherheit | Vortrag | 14.00 | Digital Imaginaries. Africas in Production | Ausstellungseröffnung | 19.00

Region

Parc des Expositions Strasbourg-Wacken | ST-ART | Europ. Messe für zeitgenössische Kunst | 11.00

Schloss Ettlingen | Best of Skulduggery Pleasant | R. Strecker, Lesung ab 12 J. | 18.00 | Edgar Allen Poe | R. Strecker (Lesung)/R. Granzin (Klavier) | 20.30

Schloss Neuenbürg | Eröffnung Fotoausstellung: Orte des Glücks | 19.00