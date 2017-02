17.02.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Lo Fat Orchestra/DJ Spontanovic | 21.00

Die Stadtmitte | Thankful (Black/Hiphop)/Electronicinvasion | 23.00

Dorfschänke | Funplugged | 21.00

Festhalle Durlach | Ian Paice & Purpendicular | 20.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 17.00

Gotec | Klangsynthese: Thommys B-Day | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | André Weiß Trio | Tribute to Oscar Peterson | 20.00

Kleine Kirche | Saxofon-Ensemble der HfM | Jazz | 12.15

Kohi | OfW | Balkan/Reggae/Rap | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Ki_Moon & Christian | Deep/Electronica | 23.00

Scruffys Irish Pub | Thomas Allen | Acoustic Rock | 20.00

Tempel | Planetarium/Sabrina d’Andrea | 20.30

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen (Jazzclub) | Idèa | 20.30

Bürgerhaus Sulzfeld | Magnolia | Music from the American South | 20.30

Café Central Weinheim | Rantanplan | Ska/Punk | 21.00

Klag-Bühne Gaggenau | Füenf | A Cappella-Pop | 20.00

Kupferdächle PF | Quiet Lane | Singer/Songwriter-Folk | 19.30

Museumsscheune Ittersbach | Pick Up The Harp | Blues | 20.00

Reithalle RA | The Havana SuperQ & Guest | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Jedds griegsch Dei Fedd weg | 20.15

Bad. Staatstheater | Eröffnung der Int. Händel-Festspiele | 18.00 | Semele | 19.00 | Ich rufe meine Brüder | 20.00 | Poetry Slam : Dead and Alive | 20.00

Insel | Tschick | nach W. Herrndorf | ab 14 J. | 11.00

Jubez | Harald Hurst & Gunzi Heil | 20.00

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | 3-Sterne Eden | Hans Holzbecher | 20.15

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | Musical | 19.30

Konzerthaus | Schwanensee | 20.00

Mikado | Durchboxen statt Botoxen | Angelika Beier, Kabarett | 20.00

Sandkorn | Männer.Reifen | rastetter&wacker, Kabarett | 20.15 | Die Wunderübung | Komödie | 20.30

Tollhaus | Race Horse Company: Super Sunday | Neuer Zirkus | 20.00 | Tina Teubner & Ben Süverkrüp, Kabarett | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Nachtcafé | Offene Bühne | 21.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Auf den Hund gekommen | Stadtgeschichte | 20.00

Rantastic BAD-Haueneberstein | Kay Ray | Comedy | 20.30

Schloss Neuenbürg | Phantastische Nacht | Römischer Karneval | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Schmerzliche Heimat | 19.30

Theater Baden-Baden | Nathan der Weise | 20.00

Theater HD | Los Incontados | Kolumbien, dt. ÜT | 18.30 | Yilliam de Bala coming soon | Kuba, dt. ÜT | 20.30

Zwinger HD | Sobre La Teoría del Eterno Retorno aplicada a la Revolución en el Caribe | Uruguay, dt. ÜT | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

HfG | Potential Spaces – Wie können Kunst & Design im 21. Jh. erforscht und gelernt werden? | Konferenz | www.hfg-karlsruhe.de

Kinemathek | Los Angeles Plays Itself | USA, dt. UT | 19.00

Messe | art Karlsruhe | 12.00

Schloss Gottesaue | Meisterklasse: Brigitte Fassbaender, Gesang | 10.00

Sonnenbad | Eröffnung | 10.00

Region

Reithalle RA | Historisches Panoptikum | 14.00