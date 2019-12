17.01.2020

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | The Jan (Mixed)/Daniel (90er/2000er) | 23.00

Dorfschänke | Dynamite Daze | 21.00

Hemingway Lounge | Frederik Köster – Die Verwandlung | 20.00

Jubez | Local Double Night | Brother Truck/The Strings of Love/Spoonhead | 20.30

Kohi | Ben Schadow Band | Indierock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | The Sound Of Winter | Celtic Folk | 20.00

Tempel | Sarah Straub | 20.00

Tollhaus | In Farbe: Basta | A Cappella | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Weiße Rose Oberreut | Darkest Hour/Fallujah/Bloodlet/Une Misere u. a. | Hardcore | 19.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Wawau Adler Trio | 20.30

Bürgerhauskeller Sulzfeld | Magnolia | Blues/Soul | 20.30

Porsche-Arena Stuttgart | Adel Tawil | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Faust I | 11.00 | Ballett: Der Nussknacker | 19.30 | Iphigenie | 20.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30 | Kunst | Komödie | 20.15

Insel | Fliegen lernen | Theater ab 2 J. | 10.00

Jakobus-Theater | Und dann gabs keines mehr | Krimi | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Hoffmann eskaliert | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Konzerthaus | All You Need Is Love | Beatles-Musical | 20.00

marotte Figurentheater | Die Ritter der Kokosnuss | 20.00

Schloss | HfM Kontrabass-Ensemble | 15.00

Schloss Gottesaue | Konzert der Kammermusikklassen & Improvisationsklasse | 18.00 | Institutsabend Musikinformatik und Musikwissenschaften | 18.00

Tollhaus | Florian Schroeder: Satirischer Jahresrückblick | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Sebastian Reich & Amanda | Comedy | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde | 20.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Golden Voices of Gospel | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: nichts, was uns passiert | 19.30

Theater HD | Die lustige Witwe | Operette | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Freibad Wolfartsweier | Wölfle-Glühwinterfest | 17.00

Schloss | Spiele, die wir als Mädchen geliebt haben | Zeitzeugengespräch | 16.00

Stephansaal | Grönland | 17.00 | Nepal | 20.00 | Multivisionsshows

vhs | Ein Leuchten aus dem finsteren Mittelalter | Lesung | 19.00

Yoga Vidya Zentrum | Meditation und Satsang | 20.15

Region

Hist. Bibliothek RA | Literarische Italienreise | Stefan Tiede (Rezitation)/Merit Tiede (Gitarre) | 18.00