17.03.2017

Club/Live Musik

Culteum | Tieftontherapie: FD/Soulfood/Holzman/D. Sign u. a. | Drum’n’Bass | 23.00

Die Stadtmitte | DJ Tide (Mixed)/DJ Manual (Afrobeat/Reggae) | 23.00

Dorfschänke | Nello & Band | 21.00

Festhalle Durlach | Barock | AC/DC-Tribute | 20.00

Gotec | Dstrct X: Lukas Freudenberger/Muchacho | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Sandie meets Kosho | 20.00

Jubez | Debt Mountain/Allhazered/Eternal Engine | 21.00

Kohi | Schrottgrenze/Doc Foster | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Chupchik | Balkan/Klezmer | 20.00

Monk Bar | Swing Party | 21.30

Sandkorn | Joy Fleming & Keyboards only | 19.30

Scruffys Irish Pub | St. Patrick Day Parade + Party | Morrisons Round | 12.00

Topsy | Spring Break | Hl. Maria (Big Bait Records) | 22.00

Z10 | St. Patrick’s Day Party | 20.00

Zieglersaal | Balkan Tanzhaus | 20.00

Region

BadnerHalle RA | OnAir: Illuminate | A Cappella | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | The Huggee Swing Band | 20.30

Bürgerhauskeller Sulzfeld | No Sugar, No Cream | Americana/Alternative Country | 20.30

Café Central Weinheim | Jamaram | Reggae/Salsa | 21.00

Fabrik Bruchsal | Bounce | Bon-Jovi-Tribute | 20.30

Karlstorbahnhof HD | Omer Klein Trio | Jazz | 20.00

Musikantebuckl Oberotterbach | Bairisch Diatonischer Jodelwahnsinn | 20.30

Pfingstbergschule MA | Timo Gross & Band | Blues | 20.00

Pub International 101 PF | The Pancakes | Psychedelic-Surf-Rock | 21.00

Steinhäuser Hof Neustadt | Mats-Up | Blues/Jazz | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Tulwezwiwwle gewwe Schnupfe | 20.15

Bad. Staatstheater | Karneval der Tiere | Konzert ab 6 J. | 11.00 | Der Liebestrank | 19.30 | Der Krüppel von Inishmaan | 20.00 | Möglicherweise gab es einen Zwischenfall | 20.00

Jakobus-Theater | Wieviele bin ich ? | Werkraum-Theater von Frauen für Frauen | 20.00

K2 | Wer mit wem? oder Die Wahrheit | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Miss Geschicke ! | Katalyn Bohn | 20.15

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | Mittagskonzert | 12.15

Tollhaus | Offroad | Rick Kavanian, Comedy | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Maria hilf | Kammerspiel | 20.00

Figurentheater PF | Orpheus in der Unterwelt | 20.00

Forum-König-Karls-Bad Bad Wildbad | F. Heinisch (Klavier) | 19.30

Freiraum RA | Bros Comedy | 20.30

Heimathaus Zehntscheuer Linkenheim | Volkmar Staub | Polit-Kabarett | 19.00

klag-Bühne Gaggenau | Özgür Cebe | Kabarett | 20.00

Klapsmühl’ MA | Kill me, Kate! | Inka Meyer, Kabarett | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Drache | 20.00

Kupferdächle PF | Improtheater-Show | 20.00

Melanchthonhaus Bretten | Untertan und Freigeist | Luther-Theater | 19.30

Rosengarten MA | Chinesischer Nationalcircus | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Lachnacht | Ole Lehmann/Boris Stijelja/Maxi Gstettenbauer u.a. | 20.00

Zwinger HD | Ich heiße Ben | ab 10 J. | 10.00



Lesung/Vortrag/Film+

AKK | Muslimisches Freitagsgebet am KIT | 13.00

AWO Begegnungsstätte (Klauprechtstr. 30) | Neu vertonte Kinderreime/-lieder der 50er/60er Jahre und Weltbildprägung | 19.00

Bad. Landesbibliothek | Alexandra von Berckholtz (1821-1899): Eine bad. Malerin/Mäzenin | Vortrag | 19.00

Besitos | Kulturfrühstück: Kunst, Demokratie und Menschenrechte | 10.00

Buddh. Zentrum (Gartenstr. 52) | Die Bedeutung des Lehrers im Diamantweg-Buddhismus | Vortrag | 20.15

Friedensheim Südweststadt | Ausgeschlossen? Von der Bedeutung des Kopftuchs auf dem Arbeitsmarkt | Film/Vortrag | 19.00

ibz | Trommeln schlagen gegen Rassismus | 17.00 | Tag der deutschen Zukunft – Nazidemo in KA verhindern | Vortrag | 19.00

Kinemathek | Tanz & Politik: Hommage Kurt Joos | 19.00 | Worlds Apart | GR, dt. UT | 21.15

Luthergemeindehaus Oststadt | Luthers Theologie und die Krisen von heute | Talk | 19.30

Musentempel | Zen-Meditation – ein Schatz für die heutige Zeit | Vortrag | 19.30

Neue Kunst Gallery | A Day In The Life | Patrick Roth, Lesung | 20.00

Ständehaussaal | Ich bin hier! Angekommen? | Kurzfilm | 17.00 | Naturalisierung durch Biologie und Medizin als Basis für die Unterdrückung von Menschen | Vortrag | 19.30

Schloss | Wein, Weib und Gesang im antiken Griechenland | 16.00

Thomas-Gemeinde Daxlanden | Bittere Trauben | Vortrag über Farmarbeiter in Südafrika | 19.30

vhs | Gelingende Partnerschaft mit GFK | Vortrag | 19.00

Yoga Vidya | Meditation und Satsang | 20.15

Region

Fieser Brücke Baden-Baden | Straßeninszenierung beim G20-Gipfel | 14.00

Gloria Kulturpalast LD | Wenn das Leben Loopings dreht | Theresia Graw, Lesung | 20.00

Liederhalle Stuttgart | Blickfang | Int. Designmesse | 12.00

Mercedes-Benz-Kundencenter RA | Inseln des Nordens | Live-Multivision | 20.00