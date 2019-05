17.05.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Pendejo | 21.30 | Ballroom Blitzkrieg-DJ Team | 23.00

Die Stadtmitte | 80er Party | Alex Wellington/René Le Bron | 23.00

Dorfschänke | Evolver | 21.00

Hans-Dickmann-Kolleg | HaDiKo Frühlingsfest: Livemusik/DJ | 19.00

Hemingway Lounge | Jens Düppe Quartet | 20.00

Kohi | Ilgen-Nur | Pop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Lüül & Band | 20.00

P8 | Mess Up Your DNA/Ultraschall + Support | 20.00

Scruffys Irish Pub | Freeborn Brothers | 20.00

Tasca do José | INKA-Designlounge | M. Schwarzmüller (Hotcloche)/Sandie Wollasch & Matthias Hautsch (Pop)/Selectas Roger & Martin (Global Grooves) | 16.00

Tempel | Nighthawks | Jazz/Rock/Electro/Pop | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Weiße Rose Oberreut | New Noise: Fit For An Autopsy | Metalcore/HC | 19.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Klaus Baders Oldtime Jazz Quartett | 20.30

Café Central Weinheim | Crazy Pain/Broken Vein/Killing Your Idols/Amantis | Metal | 20.00

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | Danny & The Boy | 19.00

Fa. Josef Oechsle Bühl | Bluegrass Festival: Henhouse Prowlers/Dieselknecht | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Jens Friebe solo | 21.00

Kurhaus Baden-Baden | Quadro Nuevo & Cairo Steps | Weltmusik | 20.00

Ursula Blickle Stifung Unteröwisheim | art.poetry.space: Anika Reidt/Jackson Pollock Bar/Kammerflimmer Kollektief | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Prof. Florestan + Maestro Eusebius: G. Rossini | Konzert ab 6 J. | 11.30 | How to Date a Feminist | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | California Suite | Komödie von N. Simon | 20.00

Das Sandkorn | Ludwig Fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Jubez | Markus Barth | Standup Comedy | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Murzarellas Music Puppet Show | 20.15

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

Kleine Kirche | Hyein Jeong (Klavier) | 12.15

marotte Figurentheater | Adams Äpfel | 20.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Horn | 19.30

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 17.30 + 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | ab 12 J. | 19.30

vhs | Nos vemos en Madrid | Spanischer Abend | 19.00

ZKM | My City, My Sounds: Amble Skuse | 20.00

Region

Alex-Huber-Forum Forst | Echsoterik | Michael Hatzius, Kabarett | 20.00

Exil Theater Bruchsal | Platero und ich | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Mario Adorf/Klaus Wagenleiter (Klavier) | Chansons/Geschichten | 20.00

Hufeisen Germersheim | Walk 1 + 2 | Kulturspaziergang | 19.00 + 21.00

Klosterkirche Maulbronn | Akademie für Alte Musik Berlin | Händel/Telemann | 20.00

Kupferdächle PF | Hercules! | Junge Bühne 31 | 19.00

Marktkirche Bad Bergzabern | Orgelmusik zum Freitagsmarkt | 11.00

Stadttheater Bruchsal | stadt raum körper: Wer ist Bruchsal? | 19.30

Theater Baden-Baden | Nur drei Worte | Komödie | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Kinemathek | Cinéfête | Un sac de billes | 19.00 | Cherchez la femme | 21.15

Kronenplatz | Lastenrad-Parade | 18.00

Messe | REHAB: Fachmesse für Reha/Therapie/Pflege/Inklusion | 10.00

Prinz-Max-Palais | Eine wahrhaft schreckliche Geschichte zwischen Sizilien und Amerika | 19.00

Stephanplatz | Aktionstag Photovoltaik | 10.00

Tollhaus | Kann Politik Kultur? | Podiumsdiskusson zur Gemeinderatswahl | 20.00

uniKAte + design 19

Region

Popakademie MA | Future Music Camp | 9.30