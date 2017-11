17.11.2017

Club/Live Musik

AKK | Formosa & Support | Hardrock | 21.00

Alte Hackerei | Illegale Farben/Hey Ruin + DJs Ketch/Ün | Punk/Indie | 20.00 | Friday Vibez | Reggae/Dancehall | 22.00

Baschang Großküchentechnik | Three Fall & Melane | Jazz/World | 19.00

Culteum | Tieftontherapie: Signal | Drum’n’Bass | 23.00

Die Stadtmitte | DJ Beatgee + Max Hertel/Jan Gaspard | 23.00

Dorfschänke | Old’s Cool | Rockcovers | 21.00

Gotec | Frische Ernte | Deephouse | 23.00

Hemingway Lounge | The Rick Hollander Quartet feat. Brian Levy | 20.00

Kohi | Mongolians Revival Band/Apachomatic | Surf | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Gentle Rhythm | Steptanz-Trio | 20.00

P8 | Slow Movement | Flaum & Fiedler/Thomas Train/Edu Buscholl u. a. | 22.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Mehl Consortium | 20.30

Bundschuh Untergrombach | Seán Treacy Band | 20.00

Café Central Weinheim | The Brew/Jack Slamer | Bluesrock | 21.00

Haus am Westbahnhof LD | Duo Sonsuave & Popp-Art-Trio | Klezmer/Jazz/Tango | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Unduzo | a-cappella | 20.00

Kupferdächle PF | Miwata | Reggae/Hip Hop | 20.30

MS Connexion MA | Capo | 20.00

Reithalle RA | Queen Kings | Queen-Tribute | 20.00

Rosengarten MA | SWR1 Pop & Poesie in Concert | 20.00

Seminarraum Wespennest Neustadt | Acoustic Eidolon | 20.30

Steinhäuser Hof Neustadt | Funky B & The Kings of Shuffle | Blues | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn | 11.00 | La Clemenza di Tito | Oper von Mozart | 20.00 | Die Goldberg-Variationen | Musical | 20.00 | Nachtklänge: Länderporträt Spanien | 21.00

Jubez | Beckmann-Griess | Kabarettkonzert | 20.30

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Blockflötenrezital | 12.15

marotte Figurentheater | Der Goldschatz des Seeräubers Käpt’n Cook | ab 4 J. | 10.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Region

BadnerHalle RA | Vladimir Vinokur | Russ. Parodie-Theater | 20.00

Bienwaldhalle Kandel | Rüdiger Hoffmann, Kabarett | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Im Sternbild der Ukulele | Mike und Frau Kräutle | 20.00

Figurentheater PF | Nix perfekt – der Charme des Makels | 20.00

Johanneshaus Niefern-Öschelbronn | S. Berner (Trompete)/Südwestdt. Kammerorchester PF | C.P.E. Bach/Telemann u. a. | 19.30

Klag-Bühne Gaggenau | Lisa Catena | Kabarett | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Klangwelten | Weltmusik | 20.00

Reithalle RA | Kabale und Liebe | 20.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

SAP Arena MA | Ovo | Cirque du Soleil | 20.00

Stadthalle Deidesheim | Schöne Mannheims | Musikkabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Es wird schon nicht so schlimm! | 19.30

Theater BAD | Faust 1 | 19.00

Zehntscheuer Linkenheim | Link Michel | Mundart-Kabarett | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bücherei Christkönig Rüppurr | Literarisches Terzett | Buchbesprechnung | 20.00

Kinemathek | Einige Interviews zu persönlichen Fragen | Georgien, dt. UT | 19.00 | Teheran Tabu | D/Österreich, dt. UT | 21.15

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Karlsson vom Dach | Film ab 6 J. | 8.30 | Fliegen kann jeder | 20.00 | Märchen als Lebenshilfe | 20.15, Lesungen

Romy Ries Concept Store | Hyggeliger Abend zur Weihnachtseröffnung | 16.00

Schloss | Bücher, die uns faszinierten | Kurzführung + Zeitzeugengespräch | 16.00

Substage | Wein trifft Mode | 18.00

vhs | Weltmacht Russland? | 19.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | Resonanzen live | Künstlergepräch | 15.00 | Feministische Avantgarde der 1970er Jahre | Ausstellungseröffnung | 19.00

Region

Alte Feurwache MA | School Slam | 10.00 | Poetry Slam | 20.00

Café Roland PF | Theater Urban: C. Wolf: Kassandra | K. Fischer, Lesung | 20.00

Parc des Expositions Strasbourg | ST-ART: Europ. Messe für zeitgen. Kunst | 11.00

Stadtbücherei Neustadt | Die heiteren Verse des Eugen Roth | 19.00