18.01.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Fabulous Sheep | 21.00

Culteum | Tieftontherapie: DJs Audite/Primetime Project/TTT-Allstars | Drum & Bass | 23.00

Die Stadtmitte | DJ TheJan (Mixed) | 23.00 | Alex Wellington (80er-Party) | 23.30

Jubez | Local Double Night: Orange Date/Debt Mountain | 20.30

Kohi | Cari Cari | Indie | 21.00

Lottis Traum | Kent Nielsen | Sofakonzert | 19.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Gorgonoisid | Crust | 21.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Backhaus Sallenbusch Weingarten | Seán Treacy Band | 20.00

Badner Halle RA | Field Commander C. | The Songs of Leonard Cohen | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Jazz à la flute | 20.30

Kulturhalle Remchingen | Shantel & Bucovina Club Orkestar | 20.00

Palais de la Musique Strasbourg | A Bowie Celebration | 20.00

Palais Thermal Bad Wildbad | KlangWasserCocktail | 18.00 + 19.15 + 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z‘samme | 20.15

Bad. Staatstheater | How to date a feminist | Komödie | 20.00

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 19.30

Insel | Fliegen lernen | ab 2 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Macke, Macke | Komödie | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Show Must Go On – A Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Konzerthaus | Die Große Andrew Lloyd Webber Musical Gala | 20.00

marotte Figurentheater | Ali Baba und die vierzig Räuber | ab 5 J. | 10.00 + 17.00

Schloss Gottesaue | PreCollege in Concert | 18.00 | Langer Abend der Kammermusik | 18.00 | Solistenexamen | Guang Yang (Komposition) | 19.30

Tollhaus | Tina Teubner & Ben Süverkrüp | Kabarett | 20.00

Region

Klag-Bühne Gaggenau | Die Känguru-Chroniken | marotte Figurentheater | 20.00

Schloss Schwetzingen | Who’s Afraid of Baroque? | Ensemble Soqquadro Italiano/Vincenzo Capezutto (Gesang) | 19.30

Stadthalle Deidesheim | Chako Habekost | 20.00

Theater Baden-Baden | Robinson & Crusoe | ab 11 J. | 10.00

theater treppab Bruchsal | Kiwi on the Rocks | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

A+S Bücherland | Dunkelkammerguckloch | Paul Blau (Lyrik)/Hansjörg Meyer (Musik) | 20.00

ZKM | 20 außergewöhnliche Frauen aus Ba-Wü | Lesung | 19.00