18.05.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Night/DJ Ballroom Blitzkrieg | 20.00 | Stand-up Comedy Night | 20.00

Dorfschänke | Blues Box | 21.00

Gotec | Drift: Kevin Kühner (Techno) | 23.00

Hemingway Lounge | Alexa Rodrian Trio | 20.00

Kohi | Einfach So | Poesie/Musik | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Moninger Braustübl | Seán Treacy Band | 19.00

NCO-Club | Galaxy Camp: State Champs/WSTR/Knuckle Puck u. a. | Pop-Punk | 17.00

P8 | Lügen/Kuballa/You don’t know the Hausverwaltung/Uberalles | Punk | 21.00

Scruffys Irish Pub | The Dusty 45s | Rockabilly | 20.00

Tollhaus | Äl Jawala | Jazz/World/Pop | 20.00

Topsy | Typisch 90er | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Das Vereinsheim | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Lorenzo Petrocca Quartett | 20.30

Kurhaus Baden-Baden | B.B. & The Blues Shacks | 20.00

Café Central Weinheim | The Bombpops/Megaton | Punk | 21.00

Halle 02 HD | Sarah Lesch/Lukas Meister | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Tiger und Löwe | 20.00 | Sieben Geister | Szen. Lesung/Gespräch | 20.00

Das Sandkorn | Die Welle | 19.00 | Du bist meine Mutter | 19.30

Jakobus-Theater | Wir sind die Neuen | Komödie | 20.00

Jubez | Die theatersportliche Improshow | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Unterm Kiel nur Oberwasser | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | C. Lipski (Mezzosopran)/J. T. Wong (Klavier) | Schumann/Schubert u.a. | 12.15

Mikado | Die Große Impro-Nacht | 19.30

Nun Kaffeehaus | Die Wahrhaft Schwachen | Kabarett | 20.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Horn | 19.30

Tempel | Wohin des Wegs | Tiyatro Diyalog | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der eingebildete Kranke | Komödie | 19.30

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Vorstellung der Highlights 2018/19 + Jörg Kräuter (Kabarett) | 20.00

Festspielhaus BAD | Der fliegende Holländer | Oper | 18.00

Herrenhof Neustadt-Mußbach | Die Lästerschule | von R. B. Sheridan | 20.00

Schloss Favorite Rastsatt | Galanterie | Quantz-Collegium | Barock/Klassik | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: 24 Stunden im Leben einer Frau | 19.30

Theater BAD | Biedermann und die Brandstifter | 20.00

Theater HD | Dusk | Tanzstück von N. Linning | 19.30

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Wer, wenn nicht 4 | Improtheater | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Circus3000 | Bubukiller + Mangiatutti | Performance/Video/Musik | 20.00

Gartenhalle | Al Bundy Schuhbörse | 10.00

Kinemathek | Jagdsaison | Argentinien, dt. UT | 19.00 | Pio | I/F/D/USA, dt. UT | 21.15

Rathaus am Marktplatz | Waschweib Mimi und der Adel | Spaziergang | 20.30

Schloss | Ausgewählte Exponate der ägyptischen Sammlung | 16.00 | Die Revolution in Tunesien | Podiumsdiskussion | 19.00

Unikat (UG) | Ideenfabrik für große und kleine Leute | 15.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Skatepark Rotonde Strasbourg | Urban Sport & Art Festival | www.nlcontest.com