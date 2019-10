18.10.2019

Club/Live Musik

AKK | Veldt Void | Indierock | 21.00

Alte Hackerei | Pride Pictures Party | 22.00

Die Stadtmitte | Tarchon Fist/Entera/Protz/Laser Tyger | Metal | 18.00 | 2000er Party | 23.00

Dorfschänke | Mocca4 | 21.00

Fleischmarkthalle | Zwischenräume-Festival | D’Cuba Son | 20.00 | Pater Joao | 23.00 | interkart-ev.de

Gotec | Drauf & Drunter: Stef Mendesidis | 23.00

Hemingway Lounge | Benyamin und Ludwig Nuss Duo | 20.00

Jubez | Anyone’s Daughter | Kult-Deutschrock | 20.00

Kohi | Tin Tin/Between Owls | Tinpop/Indiefolkpop | 21.00

Konzerthaus | Irish Folk Festival: Caroline Keane & Tom Delany/Barry Kerr/The Fitzgeralds/Manran | 18.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Skupa | Balkan-Flamenco-Fusion | 20.00

P8 | Kora Winter/Knife Eyes & Support | Post-Hardcore/Post-Punk | 20.00

Scruffys Irish Pub | Acoustica | Rock | 20.00

Substage | Tito & Tarantula/Support | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

ZKM | Jazzfestival | Max Andrzejewski’s Hütte & Guests: The Music of Robert Wyatt | 19.30 | Pablo Held Trio | 21.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Kokoroko | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Itchy Pants | 20.30

Haus am Westbahnhof LD | Miri in the Green | Pop/Soul/Blues | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Remchingen & Blues-Festival | Jimmy Cornett and the Deadmen/Jimmy Reiter Band | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Simon & Garfunkel Tribute meets Classic | 20.00

Musicpark Maulbronn | Irish Night: Seán Treacy Band | 21.00

Palais Thermal Bad Wildbad | KlangWasserCocktail | 18.00 + 19.15 + 20.30

Salle du Cercle Bischheim | Matskat & Friends | Jazz | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | … wir müssen kurz nach Afrika | Konzert ab 6 J. | 11.00 | Iphigenie | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Happy | Komödie von D. Dörrie | 20.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Insel | Mongos | ab 12 J. | 11.00 + 19.00

Jakobus-Theater | Sein oder Nichtsein | Tragikomödie | 20.00

K2 | Nein zum Geld | 20.00

Kammertheater | Traumschöff – Seekrank vor Glück | 19.30

Kleine Kirche | Ensemle Timeless Express | Barock-/Neue Musik für Blockflöten | 12.15

marotte Figurentheater | Winnetou – Der Schatz im Silbersee | 20.00

Tollhaus | Nektarios Vlachopoulos | Poetry-Slam | 20.00

Region

Autohaus Morrkopf Weingarten | L. Vielhaber (Cello)/J. Vielhaber (Trompete)/G. Vielhaber (Klavier) | 20.00

Jugendstil-Festhalle Philippsburg | Thomas Fröschle | Comedy | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Das Missverständnis | Schauspiel | 20.30

Kurhaus Baden-Baden | Gogol & Mäx | Kabarett/Comedy | 20.00

Rosensaal Baiersbronn | Der kleine König Eselsohr | Puppentheater ab 3 J. | 16.00

Schaukelpferd Baiersbronn | Stefan Unser/Nicolai Köppel | Poetry Slam | 19.00

Stadthalle Gernsbach | Gernsbach turnt, Turnshow | 15.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Vermessung der Welt | 19.30

Theater Baden-Baden | Der zerbrochne Krug | 20.00

Theater HD | Animal Farm | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Verwanzt | Theater ab 12 J. | 19.30

Theater PF | Rigoletto | Oper | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Café Nun | Heiner & Chris machen Quiz | 20.00

IHK | Frauen in Führungspositionen und unternehmerischer Verantwortung | 15.30

Kinemathek | Pride Pictures | Freakshow | 18.00 | For Izzy | 20.00 | Two In The Bush | 22.00

vhs | Über den gesellschaftlichen Wandel seit der Nachkriegszeit | Vortrag | 19.00

Vom Fass | Whisky-Tasting | 19.00

Region

Hirsch Etzenrot | Eine spanische Eröffnung | Harald Kiwull, Lesung | 20.00

Schloss Neuenbürg | Die Geschichte des Sterns von Bethlehem | Vortrag | 19.00

Thalia Ettlingen | Zeit aus Glas | Ulrike Renk, Lesung | 19.30