19.04.2019

Club/Live Musik

Dorfschänke | Djiin/Fuzzy Grass | Psychedelic-Stoner-Rock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Bernd Wand/Angebrachte Panik | Punk | 20.00

Topsy | Bar | 22.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Elektra | 19.00 | Meisterklasse | 19.00

Christuskirche | H. Schütz: Matthäuspassion | Capella Carlsruhe/Solisten | Musikgottesdienst | 10.00 | C.P.E. Bach: Matthäus-Passion | Oratorienchor der Christuskirche/Kammerphilharmonie MA | 18.00

K2 | Mamma Macchiato | Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Generation Teenietus | Matthias Jung | 20.15

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

Kleine Kirche | Marina Müllerperth (Klavier) | Bach/Beethoven/Debussy | 12.15

marotte Figurentheater | Das schönste Ei der Welt | ab 4 J. | 11.00 + 16.00

Staatl. Kunsthalle | Tenebrea – Die dunkelste Stunde | Charpentier: Vertonungen der Klagelieder des Jeremia | 17.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Verdi: Otello | Berliner Philharmoniker | 18.00

Kurhaus Baden-Baden | Stimmungsbilder | Debussy/Schostakowitsch | 11.00 | Verführung und Intrige | Rinnat Moriah (Sopran)/Scharoun Ensemble | Brahms/Schumann u.a. | 14.00

Stadtkirche PF | Bach: Matthäuspassion | Oratorien-/Motettenchor/Jugendkantorei/Bachorchester PF/Solisten | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Jonas Mekas: As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty | USA, OF | 17.00

Region

Schloss Bruchsal | Medizin und Hygiene im Zeitalter des Barock | 15.00