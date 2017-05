19.05.2017

Club/Live Musik

AKK | Holla die Waldfee | Indie/Electro | 22.00

Alte Hackerei | Wonk Unit | 21.00 | Friday Vibez: Selecta Flo/Selecta Martin (Reggae/Dancehall) | 22.00

Culteum | Tieftontherapie: Amoss/Massl/Soulfood u. a. | Drum’n’Bass | 23.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Jubez | Destiny Unknown/Endeffekt/Blackout 705 | 21.00

Kohi | The Burning Hell/Shotgun Jimmie/Steven Lambke | Indiefolk | 21.00

Kulturhaus Mikado | Justin Nova & Band | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Milano | Die Große Rhythmusshow | 22.00

Moninger Braustübl | Seán Treacy Band | 20.00

NCO Club | New Noise: Napalm Death/Brujeria/Powertrip | 18.00

Substage | God is an Astronaut | 21.00

Topsy | Party Pur | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Lilly Thornton Quintet | 20.30

Gartenschau Bad Herrenalb | die neue welle Chill Out Lounge | 16.00 | SWR1 Band – Die 80er Show | 19.00

klag-Bühne Gaggenau | Guarango | Latin Music | 20.00

Kupferdächle PF | Simona & der Bärtige | Acoustic Sounds | 19.30

Maidorf Hockenheim | The Beat Brothers | 20.30

Oechsle GmbH Bühl | Bluegrass Festival: Jussi Syren & The Groundbreakers/The Dead South | 20.00

Salle du Cercle Bischheim | Gisela Joao | Fado | 20.30

Schloss Neuenbürg | Studnitzky & Friends | Jazz | 19.30

Steinhäuser Hof Neustadt | Jazz Against The Machine | 20.30

Weingut Mattern Neustadt-Haardt | Agency | Rock | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Hochzeit des Figaro | 19.30 | Die Troerinnen | 20.00

K2 | Honig im Kopf | 20.00

Jakobus-Theater | Falsche Schlange | 20.00

Johanniskirche Südstadt | Benefiz für die Vesperkirche | W. Coolen (Flöte)/D. Kaiser (Cembalo) u. a. | Bach/Biber/Grieg | 20.00

Jubez | Uta Köbernick | Kabarett | 20.30

Kabarett in der Orgelfabrik | Hellwachträumer | Sebastian Nitsch | 20.15

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | HfG: Violine und Klavier | 12.15

Sandkorn | Die Grillen und die Ameisen | ab 10 J. | 11.00 | Akt mit Geige | ab 14 J. | 19.00 | Der Gott des Gemetzels | 20.30

Schloss Gottesaue | Apropos Japan: Eröffnungskonzert | 19.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Außer Kontrolle | 19.30

Tollhaus | Martin Luding | Auf und davon | 20.00

Villa Gellertstr. 14 | Du bist perfekt | ab 12 J. | 11.00

ZKM | breathing | Tanzperformance | 20.00

Region

Festspielhaus BAD | Glimp – ein Farbenspiel in Musik | 2-4 J. | 10 + 16.00

Freiraum RA | Bros Comedy | 20.30

Johanneshaus Niefern-Öschelbronn | Südwestdt. Kammerorchester PF/M. Ewers (Violine) | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Theaterspiele: Più Grande | 11.00

Museum Zeughaus C5 MA | Kai Adomeit (Klavier) | Schubert | 19.30

Reithalle RA | Mensch, Mozart! | F. Dupree (Klavier)/M.-E. Lott (Violine) | 20.00

Rheintalhalle Bühl-Weitenung | Sängerhock GV Frohsinn | 18.00

Schloss Favorite RA | Bella Italia | Quantz-Collegium | 20.00

Schwarzwaldhalle Baiersbronn | Die Amigos | 20.00

Stadthalle Kandel | Liza Kos | Kabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Du (Normen) | 19.30

Theater BAD | Geächtet | 20.00

Theater treppab Bruchsal | BLB: Gulliver | 15.00

Zehntscheuer Linkenheim | Roland Maier | Kabarett | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Künstlergespräch in engl. Sprache: Elke Marhöfer & Mikhail Lylov | 18.00

Hoser + Mende (Karlstr. 76) | Eingeschlossen nach Ladenschluss: Stöbern, Schnökern und Genießen | 19.00

Kinemathek | Wir sind Juden aus Breslau | D | 19.00 | Im Blut | DK, dt. UT | 21.15

Lutherkirche | Vom Konflikt zur Gemeinschaft | Gespräch | 20.00

Messe | EUNIQUE – Int. Messe für Angewandte Kunst & Design + LOFT – Das Designkaufhaus | 11.00

Schloss | Symbadische Geschichten | 300 Jahre Landesgeschichte | 16.00

Schloss Gottesaue | Schicke das Kind, das du liebst, auf Reisen | Gespäch | 17.30

Stadthalle | 4. K’her Wissensforum | 11.30

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Wendepunkte | M. Steinbrecher, Lesung | 19.00

Forum Oberderdingen | Die Flügel der Freiheit | T. Röhrig, Lesung | 20.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Alberta geht die Liebe suchen | Figurentheater ab 4 J. | 10.00

Stadttheater Bruchsal | Bücherflohmarkt | 18.00