19.10.2018

Club/Live Musik

A&S Bücherland | Zimmer mit Musik: Bookshop unplugged | 20.00

Alte Hackerei | The Gee Strings | 21.00

Die Stadtmitte | 2000er Party | 23.00

Dorfschänke | Club Live | 20.00

Hemingway Lounge | South Quartet | 20.00

Kohi | Ben Schadow Band | Pop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Chotsch | Klezmer | 20.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Acoustic Rock | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Tenor Madness | Young Jazz | 20.30

Café Central Weinheim | The Unguided/Demotional | Melodic Death | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | An Erminig | Musique celtique | 20.00

Hirsch Etzenrot | Pickup The Harp | Blues | 21.00

Kupferdächle PF | Rise in Chains | 20.30

Palais Thermal Bad Wildbad | KlangWasserCocktail | 18.00 + 19.15 + 20.30

Saal 51 Calw | Seán Treacy Band | 21.00

Schloss Schwetzingen | Enjoy Jazz: Egberto Gismonti solo | 20.00

Theater im Pfalzbau LU | Space Tigers | Techno-Jazz | 22.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 19.30 | Der Freischütz | 20.00

Badnerlandhalle Neureut | Herbstkonzert des Seniorenorchesters | 14.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Fräulein Smillas Gespür für Schnee | 20.00

Das Sandkorn | Der rote Löwe | Fussball-Stück | 19.30 | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Insel | Jugend ohne Gott | ab 14 J. | 19.00

Jakobus-Theater | Die Kaktusblüte | Komödie | 20.00

Jubez | Simon & Jan | Musikcomedy | 20.30

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Amore und Problemi | A. Gauger | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | Seyoon Joen (Klavier) | Beethoven/Chopin u. a. | 12.15

marotte Figurentheater | Adams Äpfel | 20.00

Schloss Gottesaue | Kinder- und Schülerkonzert | Thorvaldsdottir/Xenakis u.a. | ab 6 J. | 11.00 | Ensemble TEMA & HfM-Studierende | Iannotta/Scelsi/Kurtág u. a. | 19.30

Tempel | Faust für’s Auge | Tiyatro Diyalog | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | 19.30

ZKM | Cordeograph: Augmented Reality | Konzert/Vortrag | 18.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Mörderkarussell | Komödie | 19.30

Autohaus Morrkopf Weingarten | S. Romberger (Mezzosopran)/D. Romberger (Klarinette)/F. Liotis (Klavier) | Spohr/Brahms u. a. | 20.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Phönix Streichquartett | Haydn/Beethoven u. a. | 20.00

Festplatz Weingarten | Der kleine Indianerjunge | Marionetten-Theater | 16.00

Festspielhaus Baden-Baden | St. Petersburger Philharmoniker/Yefim Bronfman (Klavier) | Prokofjew/Tschaikowski | 20.00

Figurentheater Mottenkäfig PF | Die rote Herberge | Gruselkrimi | 20.00

Johannesgemeinde HD | Justizmord des Jakob Mohr (Theater HD) | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Philharmonie Baden-Baden | Brahms/Poulenc | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Queenz of Piano | 20.00

Reithalle RA | Marco Herrmann's Comedy Cocktail | 20.00

Stadthalle Kandel | Wünsch Dir was! | Theater Überzahl | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Leben des Galilei | 19.30

Theater Baden-Baden | Lehman Brothers | 19.00

Theater im Pfalzbau LU | Willkommen in Deutschland! | 17.00 | Politeia | Szen. Konzert von Volker Staub | 19.30 | The Institute of Global Loneliness | blitztheatregroup Athen | 20.30

Theater im Riff Bruchsal | Scherz beiseite | Krimi | 19.30

Theater PF | Falco – The Sprit Never Dies | Musical-Ballett | 19.30

Zehntscheuer Linkenheim | Martin Fromme | Kabarett | 19.00



Lesung/Vortrag/Film

Albert-Schweitzer-Saal | Night of the Profs: Lieblingsthemen der Gelehrten im Halbstundentakt | 20.00

boesner Künstlerbedarf | Roadshow: Liquitex Heavy Body | S. Artmann, Vorführung | 13.00

Café Nun | ArtNight: Tänzerin | 19.00

ibz | AfriKA-Union stellt vor: Nigeria und Äthiopien | 19.00

Kinemathek | Pride Pictures | Riot | AU, dt UT | 18.00 | Las Herederas | BRAU/N/F, dt. UT | 20.00 | Beautiful Thing | GB, dt. UT | 22.00

Schloss | Zeitzeugengespräch: G. Hämmerle/S. Fischer/K. Heyer | 16.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Kloster Maulbronn | Klosterleuchten – Visionen der H. von Bingen | 19.00

Schloss Neuenbürg | Backstage: Die Museumsmacher | 16.00 | Gruselevent 6-9 J. | 18.30

Stadtbibliothek Bruchsal | Polizeigeschichten | Lesung ab 4 J. | 16.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Piccola Sicilia | Daniel Speck, Lesung | 20.00

Stadtmuseum RA | Zeitenwende im Elsass 1918/19 | Vortrag | 17.00

Theater im Pfalzbau LU | Ein Diskurs zur Zukunft Europas | Podium | 18.00