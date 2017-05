02.06.2017

Club/Live Musik

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Hemingway Lounge | Peter Lehel Quartet | 20.00

Jubez | Codeia/Lost In Kiev/Colaris | 20.00

Kohi | Song Slam | 21.00

Lago | Seán Treacy Band | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Bar/Shahrokh Dini | 23.00

Tollhaus | Viviane de Farias feat. Paulo Morello & Kim Barth | 20.00

Topsy | Party Pur | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Sing’n String Affair | 20.30

Gartenschau Bad Herrenalb | die neue Welle Chill Out Lounge | 16.00 Grillhütte Gölshausen | Kultival Open Air: Pänic Station/Juttas Brischt | www.kult-verein.de

Kupferdächle PF | Lukas Diller Quartett | Jazz | 19.30

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Peter Wahl/Poor Black Mary/Matze Heiny u. a. | Blues-Benefiz | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Rusalka | 20.00 | Die Troerinnen | 20.00

Insel | Odyssee | ab 10 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Falsche Schlange | 20.00

K2 | Frl. Knöpfle & ihre Herrenkapelle | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Das Prinzip Hoffmann | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Michel in der Suppenschüssel | ab 5 J. | 10.00

Sandkorn | Eins auf die Fresse | ab 13 J. | 10.00 | Arsen und Spitzenhäubchen | 19.30 | Love Letters – Liebesbriefe | 20.15

Schloss Gottesaue | Solistenexamen Chenkang Ni, Komposition | 19.30 | PRIMA Abend Violine | 19.30

Region

Buchenauerhof Sinsheim | BLB: Piraten! | 17.00 | Der Widerspenstigen Zähmung | 20.30

Festspielhaus BAD | D. Damrau und N. Testé | Belcanto Drammatico | 19.00

Theater BAD | Hyde/Jekyll | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Feders kleine Kräuterkunde/Sons of Sounds (Rock unplugged) | 18.00

DHBW | Mathe und Macht: Neue weibl. Rollenmodelle in einem modernen Islam | 16.30

Kinemathek | Cinebike: Shorts on Wheels | 16.00 | Bikes vs Cars | 19.00 | Shiro the White | 21.15

Schloss | Ein Prunkkamm für den Fürsten | 16.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Hufeisen Germersheim | Kino Open Air: The Rocky Horror Picture Show | 22.00

Kaffeefleck Bad Bergzabern | Die Rose ist an allem schuld | Gedichte/Geschichten | 19.00

Marktplatz Bad Bergzabern | Feierabend-Markt | 15.00

Museum Weltkulturen D5 MA | Lesenacht | 18.00

Städt. Galerie Bietigheim-Bissingen | Literarische Matinee für Senioren | 9.30