02.03.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Miss Smith’s Medicine | Jane Smith & Guest | 22.00

Hemingway Lounge | Axel Kühn & Helmut Löschner Quartet | 20.00

Jubez | Local Double Night: Aurora/Malice In Wonderland | 20.30

Kohi | Mighty and the Jets/New York Wannabes | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Balto | Acoustic Rock | 20.00

Substage | Echoes – performing the music of Pink Floyd | 21.00

TCR Rüppurr | Seán Treacy Band | 20.00

Tempel | SMAF & Franziska Schuster | 20.00

Tollhaus | The Tiger Lillies | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | TeGeVe | Flamenco-Jazz | 20.30

Eislaufhalle Baiersbronn | Eisdisco | 18.00

Halle 02 HD | Philipp Boa and the Voodooclub | 20.00

Hufeisen Germersheim | Akkordeonissimo | Marcel Adam + Christian di Fantauzzi | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Silje Nergaard | Jazz | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Händel-Gala | 19.00 | Der goldne Topf | 20.00

Das Sandkorn | Die Welle | Sandkorn-Jugendclub | 19.00 | Die Wunderübung | Komödie | 19.30

HWK Neureut (Kantine) | Helge Thun | Comedy | 19.30

K2 | Gatte gegrillt | Schwarze Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | 13 Zentimeter | Jens Heinrich Claassen | 20.15

Kammertheater | Mr. Black & Ursula | Kinderzaubertheater | 15.00 | Zaubergala | 19.30

marotte Figurentheater | 17, blond und scharf wie Rettich | 20.00

Mikado | Songgruppe Arche 58 | Schräge Lieder & Texte | 20.00

Tollhaus | Gerd Knebel | Kabarett | 20.00

Region

Altes Rathaus Hagenbach | Charmantes Frankreich | H. Paulus (Flöte)/N. Alvarenga (Klavier) | 19.30

Chawwerusch Theater Herxheim | Kennen Sie die Milchstraße? | Komödie | 20.00

HebelHalle HD | Tanzbiennale: Plattform für Nachwuchschoreografen | 22.00

Hohenstaufensaal Annweiler | Ramon Chormann | Mundart-Comedy | 20.00

klag-Bühne Gaggenau | Christine Eixenberger | Kabarett | 20.00

Reithalle RA | Zeit – wer hat sie? Oder hat sie uns? | Schauspiel | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Steppenwolf | 19.30

Theater BAD | Fit fürs Abi in 5 Tagen: Dantons Tod | Vortrag | 17.00 | Film | 18.00 | Schüler-Poetry-Slam | 19.00

Theater HD | Tanzbiennale | Breakdance Meets Gershwin | 18.00

Zwinger HD | Tanzbiennale | Double Bill: Flood/Lucky Bastards | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Filmpalast am ZKM | Anime: The Virgin Psychics | 20.00

Fettschmelze | Fett Friday: Bowls | 11.30-14.00 + 18-22.00

Kinemathek | Permanent Vacation | dt. UT | 19.00 | 120 BPM | dt. UT | 21.15

vhs | Gelingende Partnerschaft mit GfK | Vortrag | 19.00

Yoga Vidya Zentrum | Meditation und Satsang | 20.15

ZKM | smARTplaces – Innovation in Culture | Int. Konferenz | 9.00

Region

Ev. Akademie Bad Herrenalb | Biodiversität – Empfehlungen für Politik und Praxix | Tagung | www.evakad.de