02.11.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Illegale Farben | 21.00

Erdbeermund | Die große Rhythmusshow | 22.00

Die Stadtmitte | DJs Daniel Ventura/Alex Wellington | 23.00

Dorfschänke | Dreimannquartett | 20.00

Georg-Friedrich-Str. 19 | Dia de los Muertos | Adelitas Tapatias & Charros, Acutún und Mariachi Sol Azteca | Mexikan. Fest | 17.00

Hemingway Lounge | 10 Jahre HL: Frank Dupree Trio | 20.00

Jubez | Station 17 | 20.30

Kohi | Castle | Doom-Metal | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Art Against Agony | 20.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith Hawkins | Acoustic Rock | 20.00

Substage | Tankard/The Italian Way | Metal | 20.00

Tollhaus | Bukahara/Tijuana Cartel | 20.00

Topsy | Typisch 90er | DJ Mike Judge | 22.00

Weiße Rose Oberreut | New Noise: Cock Sparrer & Support | Oi-Punk | 19.00

Region

BASF-Feierabendhaus LU | Enjoy Jazz: Clayton-Hamilton Jazz Orchestra & Cécile McLorin Salvant | 20.00

Mehrzweckhalle Herxheim-Hayna | Field Commander C. Light | Songs of Leonard Cohen | 20.00

Saalbau Neustadt | Kings of Floyd | Pink Floyd-Tribute | 20.00

Villa Böhm Neustadt | Kosho & Florian Sitzmann | Treppenhauskonzert | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Hair | Musical | 20.00 | Nachtklänge: America | 21.00

Das Sandkorn | Macho Man | Liebes-Komödie | 19.30

K2 | Frl. Knöpfle & ihre Herrenkapelle | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Bühnensprung Impro-Krimi | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | Liedrezital | Pauline Stöhr (Alt) | 12.15 | Veeh-Harfenensemble Schönblick Schwäbisch-Gmünd 19.00

marotte Figurentheater | Ali Baba und die vierzig Räuber | ab 5 J. | 11.00 + 17.00 | Die Ritter der Kokosnuss | 20.30

Region

Altes Rathaus Bretten | Mark’n Simon | Musikcomedy | 20.00

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Mörderkarussell | Komödie | 19.30

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Minguet Quartett | 20.00

Capitol MA | Caveman | 20.00

Forum LB | Die Amigos | 19.30

Klag-Bühne Gaggenau | Sascha Bendiks & Simon Höneß | Musikcomedy | 20.00

Kleines Kulturzentrum Rheinzabern | Die Dinge des Lebens | H. Paulus (Flöte)/N. Alvarenga (Klavier)/Dr. K. Koblitz (Rezitation) | 19.30

Pfalzbau LU | Chako Habekost | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Hexen | 19.30

Theater Baden-Baden | Vor Sonnenuntergang | von G. Hauptmann | 19.00

Theater im Pfalzbau LU | Wort und Wein | Ludwig I. – König der Kunst | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

boesner Künstlerbedarf | Pouring Techniken mit Acrylfarben | P. Ganzenmiller, Workshop | 10.00

Lichtwert e.V. (Haid-und-Neu-Str. 18) | Tag der offenen Tür | 15.00 | Photowalk | 16.00

Messe | offerta: Einkaufs-/Erlebnismesse | 10.00

Messplatz | Mess’ | 14.00 | Fassanstich: Aalbachtal-Express | 17.00

Schloss | Russland, Frankreich, Preußen – Baden macht (Heirats-)Politik | 16.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Tibet/Saar-Pfalz/Dunzweiler | Multivisionsshow | 20.00

Pfälzer Krimiwochenende | www.pfalz.de