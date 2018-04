20.04.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Dreadnoughts/DJ Jane Smiths Medicine | 20.00

Aurum Weinbar | Dine & Dance Vol. 5 | 18.00

Bad. Staatstheater | 68er Party | 22.30

Dorfschänke | Electric Eye/Trottoir | Rock | 20.00

Hemingway Lounge | Peter Lehel meets Jan Prax | 20.00

Kohi | The Loranes | Garage/Punk/Rock | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Nello & Band | Italienischer Rock | 20.00

P8 | Kandiszucker Kollektiv: Weltschall IV | Goa/Techno | 22.00

Substage | Shout Out Louds | Indie-Pop | 20.30

Tollhaus | JCM feat. Jon Hiseman/Clem Clempson/Mark Clarke | Jazz/World/Pop/Rock | 20.30

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | The Swinghouse All Stars | 20.30

Café Central Weinheim | Jamaram/Cisco Pema | Reggae/Salsa | 21.00

Casino Baden-Baden | Let’s Dance | Transatlantic | 21.00

Festhalle Zaisersweiher | Irish Folk Nights: Woodlake/Pigeons on the Gate/Colludie Stone u. a. | 20.00

Hufeisen GER | Alexandre Zindel | Folk/Blues | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Mogli/Tuvaband | 21.00

Kulturhalle Remchingen | Queen Tribute Live Band mit Streichquartett | 20.00

Kupferdächle PF | Quiz Night | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | So-e Affetheater | 20.15

Bad. Staatstheater | Wir brechen auf ! | 19.00 | Die Ehen unserer Eltern | 20.00

Badnerlandhalle Neureut | Nicolai Friedrich | Magie-Show | 20.00

Das Sandkorn | rastetter & wacker: verrückt und zugetextet | Lach-Leseabend | 19.30

Jakobus-Theater | Die Zeit vor Simon | Theater Bärendreck | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Pointen aus Stahl und Aphorismen auf Satin | Benjamin Eisenberg | 20.15

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

Kleine Kirche | E. Jung (Klavier) | Bach/Beethoven/Schumann u.a. | 12.15

marotte Figurentheater | Herzrasen – Das Liebesleben der Kuscheltiere | 20.00

Schloss Gottesaue | Bach meets Piazzolla | Benefizkonzert | 19.30

Tempel | Wohin des Wegs? | Tiyatro Diyalog | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Graceland mit Streichquartett | Benefizkonzert | 20.00

Gräfenberghalle Freckenfeld | Frühjahrskonzert des MV Lyra | 19.00

Kellertheater RA | Außer Kontrolle | Farce von R. Cooney | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Nektarios Vlachopoulos | Comedy | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | René Marik | Puppen-Comedy | 20.00

Marionettenbühne Mottenkäfig Pforzheim | Die rote Herberge | 20.00

Schloss Ettlingen | Don Kosaken Chor Serge Jaroff | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Misery | Theater | 19.30 | BLB: Junges Bürgertheater: Niemandsland | ab 12 J. | 19.30

Theater BAD | Die Gärtnerin aus Liebe | Oper | 20.00

Zehntscheuer Linkenheim | Lutz von Rosenberg-Lipinsky | Kabarett | 19.00

Zwinger HD | Eröffnung 35. Heidelberger Stückemarkt | 19.30 | Kluge Gefühle | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

AIDS-Hilfe (Sophienstr. 102) | Tag der offenen Tür | 12.00

Freie Waldorfschule Waldstadt | Öffentl. Info-Gespräch | 16.00

ibz | AfriKA-Union stellt vor: Eritrea und Gambia | 18.30

Jubez | 11 Freunde - live | Köster&Kirschneck lesen vor und zeigen Filme | 20.30

Kinemathek | Freiheit | D/Slowakei | 19.00 | Layla M. | B/NL/D/Jordanien, dt. UT | 21.15

Rathaus am Marktplatz | Umbrüche, Aufbrüche: Gleiche Rechte für alle | Prof. S. Baer, Festrede zur Eröffnung der Europ. Kulturtage | 18.00

Schauburg | Independent Days | 12.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Yoga Vidya Zentrum | Meditation und Satsang | 20.15

Region

Haus der Begegnung Bruchsal | Wie fair ist mein Smartphone? | Vortrag | 15.00

Lindemanns Bibliothek Bretten | Aktion zum Welttag des Buches | 11.00

Rhodt unter Rietburg | WeinTestival/KunstFestival in den Winzerhöfen