20.12.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DJs Plüschbert/Asseburg | Best of 70er Jahre Disco Hits | 22.00

Die Stadtmitte | Alex Wellington (Mixed)/90er vs 2000er Party | 23.00

Dorfschänke | Andrea Doria | 21.00

Jubez | Paule Popstar/The Burning Elephants | 20.30

Kohi | Leopold Kraus Wellenkapelle/San Antonio Kid | Surf/Pop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Blex: DJs Ada Luvv/JWLRY/Chaos Angel u.a. | Future Club Sound | 23.00

Rose Knielingen | Seán Treacy Band | 19.00

Scruffys Irish Pub | Acoustica | Rock | 20.00

Substage | Jazzorchester Bruchsal | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Werderplatz | Werder Wein Glüh Platz: Musik/Drinks/Snacks | 18.00

Region

Alte Feuerwache MA | GReeeN | Reggae/Rap | 20.00

Café Central Weinheim | Salma mit Sahne/The Paper Sailors/Lampe | Alternative Folk/Pop | 21.00

Palais Thermal Bad Wildbad | KlangWasserCocktail | 18.00 + 19.15 + 20.30

SV Halle Weisenheim am Sand | The Beat Brothers | Weihnachtsshow | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler – oiner isch immer de Depp | 20.15

Bad. Staatstheater | Don Giovanni | 19.30 | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 19.30

Das Sandkorn | Witwendramen | Basta60plus | 19.00 | Kunst | Komödie | 20.15

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | 11.00 | MV Lyra Eggenstein | 18.00

Jakobus-Theater | Und dann gabs keines mehr | Krimi | 20.00

K2 | Liebe ist… | Revue | 20.00

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | Anita und Thomas Hoffmann (Klavier) | Chopin/Liszt u.a. | 12.15

marotte Figurentheater | Die Weihnachtsgeschichte | ab 5 J. | 9.30 + 11.00 | Winnetou – Der Schatz im Silbersee | 20.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.00 | Gala-Premiere | 19.30

Schloss | Prof. Sontraud Speidel und Frank Dupree (Klavier) | Beethovens Symphonie Nr. 7 – 4-händig | 15.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Klarinette | 19.30 | Glashaus | Musiktheater ab 12 J. | MUTprobe1 | 19.30

Spuktheater | Subtiler Spuk | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Adventskonzert Vorfreude | Städt. Musikschule | 19.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Nachtcafé | Offene Bühne | 21.00

Gloria Kulturpalast LD | Heinrich del Core | Kabarett | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde | 20.00

Martinuskirche Renningen | Marc Marshall | Weihnachtskonzert | 19.30

Saalbau Neustadt | Comedian Harmonist Today | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Das Schmuckstück | 19.30

Theater Baden-Baden | Der goldne Topf | ab 15 J. | 10.00 | Peterchens Mondfahrt | ab 5 J. | 10.00

Theater im Riff Bruchsal | Hilfe, die Herdmanns kommen | 19.00

Theater HD | Die lustige Witwe | Operette | 19.30

Theater PF | Urmel aus dem Eis | Musical ab 5 J. | 9.00 | Menschen im Hotel | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Die Geldwäscherei | USA | 19.00 | Mishima | USA/J, dt. UT | 21.15

Kunstwohlfahrt AWO (Klauprechtstr. 30) | Mit lässiger Gelassenheit | Georg Felsberg, Lesung | 19.00

Museum beim Markt | Morris, Mackintosh & Co. – Arts and Crafts in England und USA | 16.00

Rathaus Durlach | Weihnachtsmarkt | 11.00

Yoga Vidya Zentrum | Meditation und Satsang | 20.15