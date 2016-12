20.01.2017

Club/Live Musik

AKK | Landesbildstellen Schlonz | 20.00

Alte Hackerei | Abstürzende Brieftauben | 20.00

Die Stadtmitte | Fayzen (Singer/Songwriter) | 19.00 | Mixed/Electro | 23.00

Dorfschänke | Magnesia | 21.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 17.00

Gotec | Goa | 23.00

Jubez | Local Triple Night | Himmelblau/Alles Wegen Günther/Quota | 21.00

Kohi | Wolf Mountains | Garagepop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Blues for Frets | Acoustic Blues | 20.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith solo | 20.00

Tempel | SMAF feat. Sandie Wollasch | 20.00

Topsy | Krebs trifft Fahrrad | Flirtparty | 22.00

Z10 | Porno mit Handlung-Krümel | 20.00

Region

Badner Halle RA | Stahlzeit | Rammstein-Tribute | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Milt Jackson Project | 20.30

Cellarium Knittlingen | The Pumpkins | Beatles-Covers | 20.30

Halle 02 HD | Astronautalis | 20.00

Kulturviereck Haßloch | Marcel Adam | Best Of | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | So-e Affetheater | 20.15

Bad. Staatstheater | Schneeweißchen und Rosenrot | 9.00 + 11.000 | Ballett: La Sylphide | 20.00 | Hamlet | 20.00 | Planet Walden | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Neues Hoftheater: Halb auf dem Baum | Ustinov-Komödie | 19.30

Insel | Karlsson vom Dach | ab 8 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Auf und davon | Gaunerkomödie | 20.00

K2 | Das Lächeln der Frauen | 20.00

Kammertheater | Rubbeldiekatz | 19.30

Kupferdächle PF | Kapelle Petra/Koje + Maskenball | 20.30

marotte Figurentheater | Die drei Räuber | ab 4 J. | 10.00 | Er ist wieder da | 20.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 10.00 | Männer.Reifen | rastetter&wacker, Kabarett | 20.15 | Der Gott des Gemetzels | 20.30

Schloss Gottesaue | HochschulAbend Klavier | 19.30 | Big Band Vocal Night | 19.30

Tollhaus | Keine weiteren Fragen | Chr. Ehring, Kabarett | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Schwanensee | Russisches Ballett | 19.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Grundeis – Vorfisch ist besser als Nachfisch | 20.00

Congress Centrum PF | Die Teddy Show | 20.00

Erbprinz Ettlingen | Die Made deluxe | Heinz Erhardt Abend + Menü | 18.30

Exiltheater Bruchsal | Eine Reise in den Süden | von B. Wendel | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Die Schöne und das Biest | Musical | 19.00

Freiraum RA | Bros Comedy | 20.30

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Auf den Hund gekommen | Stadtgeschichte | 20.00

Jugendstil-Festhalle Philippsburg | Suchtpotenzial | Musikkabarett | 20.00

Julius-Hetterich-Saal LU-Maudach | Schöne Mannheims | Musikkabarett | 20.00

Schloss Schwetzingen | In Love: Shakespeare. A Musical Banquet | 19.30

Stadthalle Deidesheim | Cevapcici to go & Freunde | Comedy | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Bounty – Meuterei in der Südsee | Puppentheater ab 13 J. | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Waisen | 19.30

Theater Baden-Baden | Gift. Eine Ehegeschichte | 20.00

Theater treppab Bruchsal | Ein König zu viel | 11.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Preacher Slam: Pfarrer vs. Poeten | 19.00

Ev. Jakobusschule Nordweststadt | Infonachmittag der Gemeinschaftsschule | 14.00

Jubez | Die Letzten ihrer Art | Adele Neuhauser/Edi Nulz | musikal. Lesung | 20.30

Kinemathek | Diamond Island | Kambodscha/F/D, dt. UT | 19.00

vhs | Taiwan und die Tee-Kunst | 18.00

ZKM | Time is Love | Filmscreening | 20.00

Region

Basel | Museumsnacht | 18.00