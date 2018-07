20.07.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Cocktailbar | DJ Plüschbert | 22.00

Bar Luka | DJ | 23.00

Die Stadtmitte | DJs Manual Classics/Markus Haas/Jandee/Benito Blanco | Mixed/Techhouse/Techno | 23.00

Günther-Klotz-Anlage | Das Fest: Von Wegen Lisbeth/Bosse/Mando Diao/Conficence Man/DJs/Sportpark/Kinderprogramm u.v.m. | 17.00

Kohi | The Third Sound | Dark-Psychedlia | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Casino Baden-Baden | Summer Feelings: Glamour Gems/Duo Alansia/Burlesque/Europa-Park-Showballett u. a. | 21.00

Festplatz Gernsbach-Obertsrot | SWR3 ElchParty | 19.30

Marktplatz BAD | Marktplatzfest: Musikverein Lichtental e.V./Easy Road | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Choreografen stellen sich vor | 20.00

Das Sandorn | En Suite – Allein mit Audrey Hepburn | 19.30

Insel | Das Publikum | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kleine Kirche | U. Tutter (Violoncello)/J. Ting Wong (Klavier) | 12.15

marotte Figurentheater | Armando | FEM Fatale Improtheater | 20.00

Studentenhaus | Die Dreigroschenoper | Triater | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt? | ab 3 J. | 17.00

Region

Alex-Huber-Forum Forst | Shrek | Musical | 19.00

Erbprinz Ettlingen | Anatevka kurz-weilig + 4-Gang Menü | 19.00

Festspielhaus BAD | Cilea: Adriana Lecouvreur | Oper | 19.00

Freilichtbühne Ötigheim | Festl. Konzert | Last Night of the Proms | 20.00

Kloster Maulbronn | Schulkonzert: Beethovens Donnerwetter | Pyrmonter Theater Companie/Stuttgarter Philharmoniker | 10.00 | Aleksey Igudesman (Violine)/Hyung-ki Joo (Klavier) | Mozart | 20.00

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Rossini: La Cambiale di Matrimonio | 19.40

Schloss Edesheim | ABBA Deluxe | The Tribute Stageshow | 20.00

Schloss Ettlingen | Chicago | Musical | 20.30

Schloss Favorite RA | Musik der Klassik | Quantz Collegium | 20.00

Schlossgartenhalle Ettlingen | Immer wieder sonntags | Schlager-Revue | 20.00

Schloss HD | Dinner in Latin America | 19.00 | Shakespeare in Music | 20.30

Schlosspark Bruchsal | BLB: Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | LeichtSinnig – Notes und Noten | F. Leicht (Lesung)/K. Jergler (Akkordeon) | 20.00

AKK | Filmwoche | 22.00

Atelier für Gestaltung (Goethestr. 36) | Magasin Madagascar | 10-18.00

Amerikan. Bibliothek | Five-Minute Whodunits | Stories auf Englisch ab 6 J. | 16.15

Bad. Landesbibliothek | Landschaftsarchitektur darstellen | Vortrag | 19.00

HfG | Rundgang | 8.00

Naturschutzzentrum Rappenwört | Kleinsäuger der Rheinauen | 18.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino | 303 | 21.30

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | Rundgang | 13.00

Metropol Kino Stuttgart | www.indisches-filmfestival.de