20.03.2020

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Original 70s Disco Fever | 22.00 | Soundsgood Festival Aftershow Party (Live Electro) | 22.00

Die Stadtmitte | Alex Wellington (Mixed)/Daniel Ventura (90er vs 2000er) | 23.00

dm-Arena | Max Giesinger | 20.00

Dorfschänke | Magnesia | 21.00

Festhalle Durlach | Barock | AC/DC-Tribute | 20.00

Hemingway Lounge | Heinrich von Kalnein & Meretrio | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Lüül & Band | Weltmusik | 20.00

P8 | Razzia/Kawenzmänner/Tot | Punk | 21.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith | Rock | 20.00

Substage | Reaching 62 F/Woomera | 20.00

Tollhaus | Soundsgood Festival (Jazz) | Jin Jim/Ark Noir/RSxT/Of Gabbages u. a. | 19.00 | Yemen Blues | Funk/Soul/Blues/Orient | 20.30

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Weiße Rose Oberreut | Alazka/Kingdom of Giants/Rarity/Resolve | Metalcore | 19.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Karin Hammar Fab4 | CD-Release | 20.30

Bürgerhauskeller Sulzfeld | Miri in the Green | Folk | 20.30

Bürgerzentrum Bruchsal | Yes Jazz | 19.00

Café Central Weinheim | Curse of Lono | Rock | 21.00

Löwensaal Nöttingen | Trio Dupree/Schulz/Jenne | Jazz | 20.00

Rheinschänke Leimersheim | Die Nasen & Freunde | Rock/Pop/Folk | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Das Sandkorn | rastetter & wacker: Kabarettnotstand! | 19.30 | Kunst | Komödie | 20.15

HWK Neureut | Kapp der guten Hoffnung | Markus Kapp, Musikkabarett | 19.30

Jakobus-Theater | Gretchen 89 ff | Theatergruppe Lampenfieber | 20.00

Junges Staatstheater | Hedwig and the Angry Inch | ab 15 J. | 19.00

K2 | Oh Alpenglühn! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Smart ohne Phone | Volker Diefes | 20.15

Kammertheater | Bed of Roses | 19.30

Kleine Kirche | Samuel Beagley/Michael Olsen (Trompete)/Jhih Ting Wong (Klavier) | Hummel/Schubert u.a. | 12.15

Konzerthaus | Die Nacht der Musicals | 20.00

Schloss | Vokalensemble der HfM | Reger/Schumanns | 15.00

ZKM | Aleph Gitarrenquartett | 20.00

Region

BadnerHalle RA | Jürgen von der Lippe | Comedy | 20.00

Figurentheater PF | Intervalle | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | LaLeLu | A Cappella Comedy | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Hagen Rether | Kabarett | 20.00

Pestalozzihalle Graben-Neudorf | Herr des Dschungels | Musical mit Liveorchester | 19.30

Stadttheater Bruchsal | Die Sehnsucht nach dem Frühling | Berliner Compagnie | 19.30

Theater Baden-Baden | Der Vorname | Musical | 20.00

Theater PF | Faust II | 19.30

Weingut Schäffer Neustadt-Hambach | Katrin Geelvink | Musikkabarett | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Bartholomew and the Oobleck | Lesung in engl. Sprache ab 6 J. | 16.15 | Teen Time | 16.15

Jubez | jubezmade Designmarkt | 17.30

Karlshochschule | Nachhaltigkeit in der Musikindustrie | Konferenz | 10.00

Kinemathek | Der Mann mit der Kamera | Stummfilm + Musik | 19.00 | Über die Unendlichkeit | Schweden, dt. UT | 21.15

Schloss | Autoritäten – zwischen Respekt und Ablehnung | Zeitzeugengespräch | 16.00

Tollhaus | Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten | Lesung/Gespräch | 18.30

vhs | Das Elektroauto im Alltag | Vortrag | 19.00